Diyarbakır'da 16 gazeteci yaklaşık 10 haftadır tutuklu

Diyarbakır’da 8 Haziran günü düzenlenen operasyonda çoğunluğu gazeteci olmak üzere 22 kişi "terör" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sekiz gün boyunca sorgulanan 16 gazeteci "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin soruşturma ise halen devam ediyor. Gizlilik kararı nedeniyle dosya içeriğine ulaşamayan avukatlar uzun tutukluluk süresinin bir nevi cezalandırmaya dönüştüğü görüşünde.

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