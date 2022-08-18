  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Basın özgürlüğüTürkiye

Diyarbakır'da 16 gazeteci yaklaşık 10 haftadır tutuklu

Felat Bozarslan
17 saat önce

Diyarbakır’da 8 Haziran'da gözaltına alınan 16 gazeteci yaklaşık 10 haftadır tutuklu. Soruşturma dosyasının ne aşamada olduğu gizlilik kararı nedeniyle bilinmiyor.

https://www.dw.com/tr/diyarbak%C4%B1rda-16-gazeteci-yakla%C5%9F%C4%B1k-10-haftad%C4%B1r-tutuklu/video-62858348

Diyarbakır’da 8 Haziran günü düzenlenen operasyonda çoğunluğu gazeteci olmak üzere 22 kişi "terör" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sekiz gün boyunca sorgulanan 16 gazeteci  "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin soruşturma ise halen devam ediyor. Gizlilik kararı nedeniyle dosya içeriğine ulaşamayan avukatlar uzun tutukluluk süresinin bir nevi cezalandırmaya dönüştüğü görüşünde.

Haberin tamamını izlemek için videoya tıklayın!

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını ilk turda alırız

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Antep fıstığı ağacı

Fıstık üreticileri taban fiyat istiyor

Fıstık üreticileri taban fiyat istiyor

Ekonomi
1 saat önce

Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

Seyahat
21 saat önce
Sembol fotoğraf: Üniversite öğrencileri

Vakıf üniversitelerine "şirket gibi yönetiliyor" suçlaması

Vakıf üniversitelerine "şirket gibi yönetiliyor" suçlaması

Eğitim
22 saat önce
İkinci otomobil satışına getirilen yeni düzenleme tartışma yarattı

Hükümetin aldığı önlemler otomobil fiyatlarını düşürür mü?

Hükümetin aldığı önlemler otomobil fiyatlarını düşürür mü?

Ekonomi
18 Ağustos 2022
Türkei, Ankara | türkische und israelische Flaggen

Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli dönüm noktaları

Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli dönüm noktaları

Politika
17 Ağustos 2022
Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi satın almasına ABD karşı çıkıyor

Rusya F-16 görüşmelerini mi etkilemek istiyor?

Rusya F-16 görüşmelerini mi etkilemek istiyor?

Politika
17 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön