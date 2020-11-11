Diyarbakır'da çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da düzenlenen polis operasyonunda çoğu avukat 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla avukatların gözaltına alındığını duyurdu. Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) onur kurulu üyesi Dr. Seyhmus Gökalp'in de bulunduğu bildirildi. Tahir Elçi Vakfı Başkan Yardımcısı Neşet Girasun hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ancak Girasun'un evinde bulunmadığı için gözaltına alınmadığı belirtildi.

Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü bildiriliyor.

DW / HT,FB, SSB

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