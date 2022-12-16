Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında patlama

Diyarbakır- Mardin kara yolunda çevik kuvvet servis aracının geçişi sırasında patlama oldu, iki polis hafif yaralandı.

Diyarbakır- Mardin kara yolunda bugün saat 05.10 civarında çevik kuvvet servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park etmiş bir araçta patlama meydana geldi. Biri sivil dokuz kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, dokuz yaralıdan yedisinin taburcu edildiğini, iki şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti. Yaralıların birinin sivil, sekizinin ise polis olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Su, "Sabah saat 5'i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah'a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok" dedi

Saldırıyla ilgili olarak iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Su, "Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın ardından Twitter hesabından şu paylaşıım yaptı:

DHA/TY,HT