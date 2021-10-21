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Diyarbakır

Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

TÜİK ADNKS verilerine göre 2014 itibariyle tüm ilçe ve köyleriyle birlikte, 1.635.048 nüfusa sahiptir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

DW Haber'de bugün: Kavala bildirisi: Türkiye'ye yaptırımlar yolda, Anket şirketleri ne kadar güvenilir?, İBB'den taksi denetimi: Ticari plaka satışında "meslek" şartı aranacak, Kuraklık desteği ödenmedi, çiftçiler tedirgin.

DW Haber - 27.09.2021 27.09.2021

DW Haber'de bugün: HSK, AYM kararlarını uygulamayan hakimleri koruyan bir karar verdi; Diyarbakır Baro Başkanına gizli tanık kumpası; "'Kürt sorunu yoktur' diyenler Diyarbakır'da Muş'ta bunu çocuklara sorsun"; Diyanet yurt dışında da büyüyor.

Gerichtshof in Diyarbakir in der Südosttürkei.

Diyarbakır Barosu'ndan gizli tanık ifadesine suç duyurusu 27.09.2021

Diyarbakır'da bir duruşma sırasında mahkeme başkanı ile avukatlar arasında çıkan tartışmayla ilgili gizli tanık ifadesine başvurulması yargıya taşındı. Diyarbakır Barosu, mahkeme heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Menschen in Diyarbakir HDP-Partei in Diyarbakir DW, Felat Bozarslan, 01. April 2019

Kürtler Kürt sorununun çözüldüğüne inanıyor mu? 24.09.2021

Türk siyaseti son günlerde bir kez daha Kürt sorununun çözümünü tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt sorununu çözdük" açıklaması, Kürtlerin yoğun yaşadığı Güneydoğu’da karşılık bulmadı.
12.12.2019. Ahmet Davutoğlu - Ex Ministerpräsident hat die neue Partei Gelecek Partisi gegründet Von Korrespondentin Hilal Köylü

Ahmet Davutoğlu, Elçi cinayeti davasının seyrini değiştirebilir mi? 17.09.2021

Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatları, Tahir Elçi cinayetinin siyasi bir suikast olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun adli makamlarca dinlenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Erdogan besucht die Stadt Diyarbakir / 09.07.2021 Die Bilder wurden von unserem Korri. Felat Bozarslan weitergeleitet. Die wurden heute von seinem Kamaramann Serhat Altay gemacht und alle Rechte frei für DW

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti oyları geri getirecek mi? 08.07.2021

Erdoğan iki buçuk yıl aradan sonra Diyarbakır’ı ziyaret ediyor. Sokağın gündeminde ise Erdoğan’ın ziyareti değil, ekonomik sıkıntılar var. Peki, AKP'nin eriyen oyları geri kazanılabilecek mi?

Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti AKP’nin eriyen oylarını geri kazandırır mı? 08.07.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır’a gidiyor. Ziyaretin bölgede azalan AKP oylarını toparlamakta yeterli olmayacağı dile getiriliyor. DW Haber ziyaret öncesi şehirin nabzını tuttu.

DW Haber - 08.07.2021 08.07.2021

Gazeteci Erk Acarer Almanya'da saldırıya uğradı: "Saldırı faşist yapılar üzerinden yapılan görevlendirmedir" 4. yargı paketine ilişkin tartışmalar sürüyor: "Düzenleme erkeklerin sırtını sıvazlayacak". Cumhubaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti AKP’nin eriyen oylarını geri kazandırır mı? Madenciler 4 gündür Ankara girişinde bekletiliyor.

Güneydoğu'da HDP tepkisi 25.06.2021

HDP’nin kapatılmasına ilişkin yargı süreci Güneydoğu’da hayal kırıklığı ve tepkiyle karşılandı. Peki HDP'nin kapatılması bölgedeki oy dengelerini nasıl etkiler?

DW Haber - 07.06.2021 07.06.2021

DW Haber'de bugün: Sedat Peker'in suçladığı Esat Toklu: Aileden durumum iyi, "Demirören Ziraat'ten aldığı krediyi ödemedi" iddiası, Ahmet Şık hakkında soruşturma, Sarım Çayı'ndaki HES projesine tepki: Baraj değil doğa istiyoruz.

Der berühmteste Mafia-Boss der Türkei (Sedat Peker) mit seinen Videos das ganze Land spricht offen über die Beziehungen zwischen Politik, Medien und Mafia. https://www.youtube.com/watch?v=7ivcvcWmOPI&t=846s

İzmir ve Diyarbakır Baroları’ndan Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusu 24.05.2021

İzmir ve Diyarbakır Baroları Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunarak soruşturma talep etti. Diyarbakır Bürosu, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının işlemediğine dikkat çekti.

23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

Diyarbakır merkezli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı 24.05.2021

Diyarbakır merkezli 5 ilde yapılan operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Flüchtlinge in der Türkei in Diyarbakır

Umuda yolculuğa pandemi engeli 08.05.2021

Koronavirüs nedeniyle hayata geçirilen tam kapanma en çok kaçak yollarla Türkiye’ye giren göçmenleri etkiledi. 45 günlük yürüyüşün ardından Diyarbakır’a ulaşan binlerce göçmen mahsur kaldı.
Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu wurde eine Voruntersuchung wegen angeblicher Respektlosigkeit gegenüber einem Grabmal eingeleitet. Ekrem Imamoglu hatte dieses Grabmal letztes Jahr besucht. Copyright: ANKA, Nachrichten Agentur. Alle Rechte sind für DW frei. Schlagwörter: Ekrem Imamoglu, Grabmal, Istanbul, IBB, Gülbahar Hatun Grabmal

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: "Bence suç" diye bir şey var mı? 07.05.2021

İBB Başkanı İmamoğlu, türbe tartışmaları ve Diyarbakır'daki HDP ziyareti konusunda "Bence suç" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdi.

DW Haber - 04.05.2021 04.05.2021

DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.
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