Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

TÜİK ADNKS verilerine göre 2014 itibariyle tüm ilçe ve köyleriyle birlikte, 1.635.048 nüfusa sahiptir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir.