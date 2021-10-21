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Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.
TÜİK ADNKS verilerine göre 2014 itibariyle tüm ilçe ve köyleriyle birlikte, 1.635.048 nüfusa sahiptir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahiptir.
Gazeteci Erk Acarer Almanya'da saldırıya uğradı: "Saldırı faşist yapılar üzerinden yapılan görevlendirmedir" 4. yargı paketine ilişkin tartışmalar sürüyor: "Düzenleme erkeklerin sırtını sıvazlayacak". Cumhubaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti AKP’nin eriyen oylarını geri kazandırır mı? Madenciler 4 gündür Ankara girişinde bekletiliyor.
DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.