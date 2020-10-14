 Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı? | TÜRKİYE | DW | 14.10.2020

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TÜRKİYE

Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?

Türkiye'de yüz yüze eğitime yeniden başlanmasıyla, alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde yüz yüze eğitimin koşullarının kaygı verici olduğu belirtiliyor.

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Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?

Covid-19 salgınının hız kesmediği Türkiye’de yüzyüze eğitimin başlaması eğitimcilerle Milli Eğitim Bakanlığını yine karşı karşıya getirdi. 
İnternete erişim sıkıntısının kendisini en çok gösterdiği Diyarbakır'da, veliler okulların açılmasından memnun. Ancak, Eğitim-Sen, bölgedeki okullarda dezenfektan, ateşölçer, maske gibi temel ihtiyaçların bile yeterince sağlanamadığını tespit etti. Öğretmenlerin zorla okula çağrıldığından, okullardaki önlemlerin tamamlanmadığından yakınan Eğitim-Sen, hem Milli Eğitim hem de Sağlık Bakanlığına “önce salgını kontrol altına alın” çağrısı yapıyor. 

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© Deutsche Welle Türkçe

 

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Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?  

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