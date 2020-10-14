Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?  

Covid-19 salgınının hız kesmediği Türkiye’de yüzyüze eğitimin başlaması eğitimcilerle Milli Eğitim Bakanlığını yine karşı karşıya getirdi.

İnternete erişim sıkıntısının kendisini en çok gösterdiği Diyarbakır'da, veliler okulların açılmasından memnun. Ancak, Eğitim-Sen, bölgedeki okullarda dezenfektan, ateşölçer, maske gibi temel ihtiyaçların bile yeterince sağlanamadığını tespit etti. Öğretmenlerin zorla okula çağrıldığından, okullardaki önlemlerin tamamlanmadığından yakınan Eğitim-Sen, hem Milli Eğitim hem de Sağlık Bakanlığına “önce salgını kontrol altına alın” çağrısı yapıyor.

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