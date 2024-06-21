Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili soruşturma

Diyarbakır ve Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Barosu, müdahalede geç kalındığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı üç kırsal mahallede dün akşam çıkan yangın geniş bir alana yayılarak 6 can kaybına neden oldu. Resmi açıklamalara göre yaralı sayısı ise 40'ın üzerinde.

Yangınlarda hayvanların da zarar gördüğü belirtiliyor. Soğutma çalışmalarının ardından yetkililer yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın nasıl çıktı?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangının Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22:15'te anız ile örtü yangını olarak başladığını ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkilediğini kaydetti.

Yangının daha sonra Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlediğini kaydeden Bakan, kurtarma ekipleri ve vatandaşların çabası ile yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangınla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle 35 ambulans ve 7 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarba Ekibi) ekiminin görevlendirildiğini vurguladı.

Yangına geç müdahale edildiği yönünde iddialar gündeme gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da X hesabından geniş bir araziye çıkan yangınla ilgili olarak Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yangınların ardından kriz masası kuruldu

Diyarbakır Barosu ise yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesini istedi. Baro, bu amaçla "birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve görevi kasten kötüye kullanma" suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yaralıların Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavileri sürerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafında kriz masası oluşturuldu.

Yangın bölgesine giden Büyükşehir eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, incelemelerinin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

ANKA, DW / HT,HS

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