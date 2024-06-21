Diyarbakır ve Mardin'de yangın: 5 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında beş kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı üç kırsal mahallede dün akşam çıkan yangın geniş bir alana yayılarak can kaybına neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, yangınlarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, "Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 11 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Yangınla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle 35 ambulans ve 7 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarba Ekibi) ekiminin görevlendirildiğini vurguladı.

Yangınların ardından kriz masası kuruldu

Yaralıların Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavileri sürerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafında kriz masası oluşturuldu. Yangın bölgesine giden Büyükşehir eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, incelemelerinin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

ANKA, DW / HT,HS

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