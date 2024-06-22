Diyarbakır ve Mardin'deki yangında can kaybı arttı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı üç kırsal mahallede önceki akşam çıkan ve Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadar geniş bir alana yayılan yangında can kaybı 12'ye çıktı. Resmi açıklamalara göre yaralı sayısı ise 78.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yangınının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyleyerek, "Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz, "yangın şu sebepten çıkmıştır' dediğimiz bir tespitimiz yok" dedi.

Karaloğlu: 556 küçükbaş hayvan öldü

Yangında, Diyarbakır bölgesinde 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm arazinin zarar gördüğünü belirten Karaloğlu yangında 556 küçükbaş hayvanın da öldüğünü belirtti. Karaloğlu, "250 yaralı hayvanımız vatandaşlarımızın da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edilmiş, 120 hayvanımızın da bölgede veterinerler aracılığıyla tedavileri sağlanmıştır" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde, önceki akşam çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve Mardin'in Mazıdağı ilçesine yayılmıştı. Yangın dört saatte kontrol altına alınmıştı.

DHA, DW / HT,JD

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