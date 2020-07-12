 Diyarbakır ve Antep′te polis baskınları | TÜRKİYE | DW | 14.07.2020

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TÜRKİYE

Diyarbakır ve Antep'te polis baskınları

Gaziantep'te aralarında HDP İl Başkanı ile iki muhtar ve bir avukatın bulunduğu 33 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diyarbakır'da da gözaltına alınanlar olduğu belirtiliyor. HDP gözaltılara tepki gösterdi.

Arşiv

Arşiv

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları, DBP Gaziantep il başkanı ile iki mahalle muhtarı ve bir avukatın da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltı kararı çıkartılan toplam 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

Evrensel gazetesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'da da gözaltına alınan kişiler var. Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü ve Jinnews editörü Ayşe Güney ve HDP belediye meclis üyelerinin bulunduğu belirtiliyor.

HDP tepki gösterdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan yazılı açıklamada AKP, topluma karşı sistematik olarak darbe yapıyor denildi.

HDP Diyarbakır ve Antep’te yapılan gözaltı saldırılarında aralarında Antep İl Eşbaşkanı Musa Aydın, yönetici ve üyeleri, TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan, gazeteciler ve kadın hakları aktivistlerinin de bulunduğu 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İktidar hemen her gün partimize, üye ve yöneticilerimize, hak ve özgürlük talebinde bulunanlara karşı sistematik saldırılar gerçekleştirmektedir. Toplumun iradesine karşı her türlü saldırı yöntemini devreye koyan iktidarın uygulamalarını, hukukla, gözaltı işlemleriyle tanımlamak mümkün değildir. Bu uygulamalar, Nazi rejiminin Yahudilere, sosyalistlere, muhalif kesimlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları da geride bırakmıştır. Gerçekleştirilen, toplumun belli kesimlerine yönelik sistematik “siyasi soykırım” saldırısıdır.”
 

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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