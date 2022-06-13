  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Toplum

Diyarbakır'da "telaffuzu zor" diye adı değiştirilen mahalle

8 saat önce

Diyarbakır'ın kayyum yönetimindeki Sur ilçesinde Kürt, Ermeni ve Süryaniler yüzlerce yıldır birlikte yaşıyordu. Sur'daki Kıtılbil Mahallesi de kültürel bir tarihe sahip. Şimdi adı değiştirildi.

https://www.dw.com/tr/diyarbak%C4%B1r-surda-telaffuzu-zor-diye-ad%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Ftirilen-mahalle/video-62124756
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Canan Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile.

CHP’den Kaftancıoğlu formülü: Sembolik başkanlık

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Gazeteci Güngör Arslan

Savcılık: Gazeteci Güngör Arslan susturulmak istendi

Savcılık: Gazeteci Güngör Arslan susturulmak istendi

Basın özgürlüğü
3 saat önce
Buğday fiyatları savaşın başlamasından bu yana iki kat arttı

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Ekonomi
7 saat önce
İran ve İsrail bayrakları

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Politika
12 saat önce
Ankara'da sel felaketi

Ankara'da sel: Sebep kayıp dereler mi?

Ankara'da sel: Sebep kayıp dereler mi?

Toplum
13 Haziran 2022
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi Quirinal Anlaşması'nın imza töreninde

AB'nin yeni motoru Fransa-İtalya ekseni mi olacak?

AB'nin yeni motoru Fransa-İtalya ekseni mi olacak?

Politika
13 Haziran 2022

Altılı masa ekonomi reformu için ne öneriyor?

Altılı masa ekonomi reformu için ne öneriyor?

Politika
13 Haziran 2022
Ana sayfaya dön