Diyarbakır'da "telaffuzu zor" diye adı değiştirilen mahalle

8 saat önce 8 saat önce

Diyarbakır'ın kayyum yönetimindeki Sur ilçesinde Kürt, Ermeni ve Süryaniler yüzlerce yıldır birlikte yaşıyordu. Sur'daki Kıtılbil Mahallesi de kültürel bir tarihe sahip. Şimdi adı değiştirildi.