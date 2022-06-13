Diyarbakır'da "telaffuzu zor" diye adı değiştirilen mahalle

ToplumDiyarbakır'da "telaffuzu zor" diye adı değiştirilen mahalleTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplum8 saat önce8 saat önceDiyarbakır'ın kayyum yönetimindeki Sur ilçesinde Kürt, Ermeni ve Süryaniler yüzlerce yıldır birlikte yaşıyordu. Sur'daki Kıtılbil Mahallesi de kültürel bir tarihe sahip. Şimdi adı değiştirildi.https://www.dw.com/tr/diyarbak%C4%B1r-surda-telaffuzu-zor-diye-ad%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Ftirilen-mahalle/video-62124756Reklam