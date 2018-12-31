 Diyarbakır Sur ilçesi eş belediye başkanı gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 20.12.2019

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TÜRKİYE

Diyarbakır Sur ilçesi eş belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın HDP’li Sur ilçesi eş belediye başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı. Polis, belediye binasında arama yapıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesi

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz Eken, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile meclis üyesi Eken'in evinde sabah saatlerinde arama yaptı. 

Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyesi Eken özaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisin, Sur Belediyesi'nde başlattığı aramaların devam ettiği bildiriliyor.  

Buluttekin'in yerine kayyum atanması bekleniyor.

DHA/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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