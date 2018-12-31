Diyarbakır Sur ilçesi eş belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın HDP’li Sur ilçesi eş belediye başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı. Polis, belediye binasında arama yapıyor.
Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz Eken, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile meclis üyesi Eken'in evinde sabah saatlerinde arama yaptı.
Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyesi Eken özaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polisin, Sur Belediyesi'nde başlattığı aramaların devam ettiği bildiriliyor.
Buluttekin'in yerine kayyum atanması bekleniyor.
DHA/TY,ET
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Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin HDP’li belediye başkanları gözaltına alındı. (15.11.2019)
Görevlerinden alınan Mardin'in Mazıdağı, Derik, Savur ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinin HDP'li belediye başkanının yerine kayyum atandı. Böylece kayyumla yönetilen belediye sayısı 24'e yükseldi. (16.11.2019)