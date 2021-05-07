Diyarbakır merkezli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre "PKK/KCK ile ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik, terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütüp, haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve talimatları doğrultusunda ölen örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, tüm eylemleri organize eden kişilerin tespitine yönelik" çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

HDP konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada partinin geçen yıl en az 1750 üye, yönetici ve parti çalışanının gözaltına alındığı, en az 172’sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana partimize, tabanımıza ve bileşenlerimize yönelik gerçekleşen siyasi soykırım operasyonları neticesinde ise en az 17 bin kişi gözaltına alındı, aralarında Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, il-ilçe eşbaşkanlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimizin de bulunduğu en az 3 bin 695 kişi tutuklandı" denildi. Ayrıca "Partimize yönelik saldırıların tamamı hukuk dışıdır ve iktidarın yaşadığı tükenmişliğin bir sonucudur" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, SÖ

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