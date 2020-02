Diyarbakır Barosu'ndan Tahir Elçi soruşturmasında dava talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 yıl sonra şüpheliler tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın 3 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesini alması üzerine Diyarbakır Barosu bir basın toplantısı düzenledi.

Baro Başkanı Cihan Aydın, bir an önce dava aşamasına geçilmesi gerektiğini belirterek, "Tahir Elçi ailesinin, Diyarbakır Barosu'nun her bir üyesinin ve kamunun talebi ve beklentisi, bir an önce iyi temellendirilmiş bir iddianame ile şüpheli ya da şüpheliler hakkında bir iddianame düzenlenmesi ve kovuşturma aşamasına, dava aşamasına geçilmesidir” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı, şüphelilerin tutuksuz yagılanmaları ve ikisinin hala aktif görevde olmalarından dolayı endişe duyduklarını kaydetti.

Aydın: Tutuklama talebinde bulunacağız

İddianameyi gördükten sonra şüpheli polislerin tutuklanmasını talep edeceklerini söyleyen Aydın, “Bu çabamızı dava açıldıktan sonra da sürdüreceğiz. Derdimiz, bütün amacımız hakikatin, gerçeğin ortaya çıkarılması. Polislerin tutuklanması talebimizi elbette ki iddianameyi gördükten sonra en kısa zamanda mahkemeye sunacağız. Faillerin şu anda şüpheli olarak zikredilen ancak dava açıldıktan ve iddianame kabul edildikten sonra sanık sıfatı alacak bu kişilerin tutuklanması için çabamızı elbette ki mahkemeye sunacağız” diye konuştu.

Aydın, Elçi'nin bilerek öldürüldüğünü ve iddianamenin de Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi hükümlerine göre açılması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Aydın bunun aksi bir durumda hukuk mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

4 yıldır devam eden soruşturma

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde, “Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun” dediği basın açıklaması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dört yıldır devam eden soruşturmada 2020 yılına kadar ciddi bir ilerleme olmadı. Elçi'nin öldürülmesinden saatler sonra, olay yeri incelemesi yapmak için bölgeye giden ve aralarında dönemin Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın da bulunduğu heyete saldırı düzenlenmişti.

Üç polisin yaralandığı saldırı nedeniyle ilk gün deliller toplanamadı. İki gün sonra olay yerine giden keşif heyetine yine ateş açıldı. Çatışma devam ettiği için keşif çalışması dört ay sonra yapılabildi. Ancak bu sürede delillerin büyük kısmı kayboldu, Elçi’ye isabet eden mermi çekirdeği de bulunamadı.

Toplanan 23 parça delilin incelenmesi ile hazırlanan bilirkişi raporunda ise Elçi’nin nasıl vurulduğunun tıbben ve fiziken bilinemeyeceği açıklandı. Hendek olayları sırasında yakalanan bir kişi ise Elçi’yi PKK’lıların öldürdüğünü gördüğüne dair ifade verdi. Ancak, bu ifade Elçi soruşturması dosyasına girmedi.

Felat Bozarslan

