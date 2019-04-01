Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı mazbatasını aldı

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. HDP'nin hayata geçirdiği ancak resmi olmayan eş başkanlık sistemine göre diğer Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ise, KHK ile görevinden ihraç edilen eski hemşire ve sendikacı Hülya Alökmen Uyanık.

Mızraklı, İl Seçim Kurulu'na Barış Anneleri ile birlikte gitti. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Mızraklı, "Asıl mazbatamızı 1 Nisan'da halktan aldık. Bu kadar uzun ve acılı bir dönemden sonra, kayyum rejiminden sonra halk iradesi tesis etmiştir" dedi.

"31 Mart itibarı ile Amed'e, Diyarbakır'a halkın iradesinin cemresi düştü. Hayırlı olsun hepimize" diyen Mızraklı "Burada elimizden hukuksuzca alınan belediyelerimizi yaklaşık iki buçuk yıl sonra halkımız, emeği ve çabasıyla tekrar aldı" diye konuştu.

Hülya Alökmen Uyanık da "4 Kasım 2016'da bizim irademizi yok sayıp bizi bu kurumlardan dışarı atanlar o günden sözümüzdü. Burası halkın malıdır, tekrar halkın malı olacaktır. Bugün de bu yaşanıyor" dedi.

DW / EC, SÖ

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