Diyanet'ten mesai saatlerini cuma namazına ayarlama çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı iş yerlerindeki mesai saatlerini ve okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenleme çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü hutbesinde iş yerlerindeki mesai saatleri ile okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenleme çağrısı yaptı.

ANKA'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Ağustos 2023 tarihli cuma hutbesinde "Aziz Kardeşlerim! Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. 'Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.' ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım" denildi.

"Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım" ifadeleriyle devam eden hutbede, çalışanların ve öğrencilerin "en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olunması" istenerek, "İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANKA / EC,ET

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