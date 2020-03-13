 Diyanet′ten cuma namazı açıklaması | TÜRKİYE | DW | 13.03.2020

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TÜRKİYE

Diyanet'ten cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı koronovirüs nedeniyle cuma namazı yerine evde öğle namazı kılanabileceğini açıkladı. Almanya'da da cuma namazı iptal edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel bir salgın ilan ettiği ve henüz aşısı bulunmayan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun toplandığı ve koronavirüs görülen ülkeler başta olmak üzere aşağıdaki kararları aldığı bildirildi.

- Koronavirüsün görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

- Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.

- Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar.

Almanya'da da cuma namazı iptal

Almanya'daki Cuma namazlarına ilişkin bir karar da Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) geldi. Buna göre ülkedeki 900'den fazla camisi bulunan çatı örgütü, 13 Mart tarihinde cuma namazı kılınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "Alman hükümetinin Almanya genelindeki her türlü toplu faaliyetin iptal edilmesi yönündeki tavsiyesine uygun olarak, salgının olumsuz etkilerinden cemaatimizi korumak ve salgınla mücadeleye destek olmak maksadıyla, 13 Mart 2020 tarihinde DİTİB’e bağlı camilerimizde cuma namazı kılınmayacaktır" denildi. 

DİTİB'in açıklamasında ayrıca öğlen namazı kılmanın yeterli bir alternatif olduğu vurgulandı ve tüm Müslümanlara dikkatli olma ve virüs bulaşma tehlikesini ciddiye almaları çağrısı yapıldı.

DİTİB ayrıca Almanya genelindeki camilerde haftasonları düzenlenen Kur'an kurslarının Nisan ayı başına kadar ertelendiğini belirtirken, Ramazan'da düzenlenecek iftar programlarının iptal edilip edilmeyeceği konusundaki kararın da Nisan ayı başında derneklere bildirileceğini kaydetti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) de yayınladığı bir bildiride koronavirüsün yayılmasını yavaşlatacak önlemler kapsamında en azından Mart ayı sonuna kadar kendi ibadethanelerindeki cuma namazları ile diğer faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Önceki gün de Avusturya'daki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Toplumu (IGGÖ), ülkede cuma namazlarına ve camilerdeki eğitim faaliyetleri ile diğer etkinliklere ara verildiğini açıklamıştı. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki pek çok ülkedeki kiliseler de ayinlerini iptal ediyor.

DW/ ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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