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Diyabet

Diyabet veya şeker hastalığı, kan şekerini dengeleyen insülin hormonunun görevini yapmaması ile meydana gelir.

Diyabet Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılır. Birinci tip diyabette vücut az miktarda insülin salgılarken, ikinci tip diyabette ise salgılanan insülin yeterince işlem göremez. Öte yandan hamilelikte ortaya çıkan diyabet gibi fazla yaygın olmayan bir tür şeker hastalığı daha vardır. DW Türkçe'nin diyabet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Yediğimiz şekerin içinde ne var? 15.11.2019

Diyabet, obezite, kalp hastalıkları… Çağımızın en büyük sağlık sorunlarında şekerin rolü hep gündemde. Türkiye’de tüketilen şekerin içeriği, gıda ve tarım politikalarının kesişim noktasında, çetin bir mücadelenin konusu.

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Kahvaltı ve kahve diyabet riskini düşürüyor 14.11.2018

Araştırmalar sabah kahvaltısının ve kahvenin ikinci tür diyabete yakalanma riskini düşüdüğünü ortaya koydu. Kahvedeki anti-oksidan maddeler iltihabı önlüyor, metabolizma ve sindirim sistemini olumlu etkiliyor.
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 14. MÄRZ 17.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. *** - ARCHIV - Ein übergewichtiger Junge steht am 06.06.2015 am Badesee Nordstrand in Erfurt (Thüringen) am Wasser. Wissenschaftliche Versuche haben ergeben, dass Fettleibigkeit vererbbar sein kann. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (Zu dpa Studie: Fettleibigkeit und Diabetes epigenetisch vererbbar vom 14.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Şeker hastalığına karşı uyku ve kepekli ekmek 16.09.2018

Dünya genelinde 450 milyon diyabet hastası var. İlacın yanı sıra doktorların en önemli tavsiyesi sağlıklı bir yaşam tarzı. İki yeni araştırma şeker hastalığı riskinin nasıl düşürülebileceğine dair ipuçları sunuyor.
Diabetes dependent female doing human insulin shot by syringe pen with dose of lantus, subcutaneous abdomen injection therapy isolated on a white background toscana - Dmitry Lobanov - Fotolia 38277637

Şeker hastalığına D vitamini 17.04.2013

ABD'li bilim insanlarının yaptığı bir araştırma D vitamini eksikliği ile Tip 1 diyabet hastalığı arasında bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor.
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Önce depresyon sonra şeker 06.12.2012

Depresyonu daha sonra sıklıkla diyabet izliyor. Ancak diyabet hastalarının depresyona girme riski de büyük. Bu iki rahatsızlık birbirini büyük ölçüde etkiliyor.
FILE - In this June 30, 2010 file photo, a pharmacist holds a bottle of Avandia pills at Maximart Pharmacy in Palo Alto, Calif. Federal health advisers discuss whether GlaxoSmithKline's diabetes pill Avandia should be pulled from the market. The one-time-blockbuster drug's sales have shrunk markedly since studies suggested potential ties to heart attacks. (AP Photo/Paul Sakuma, file)

AB’de diyabet ilacı Avandia’ya yasak geliyor 23.09.2010

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şeker hastalarının kullandığı Avandia, Avandament ve Avaglim ilaçlarının piyasadan çekilmesi tavsiyesinde bulundu.