Diyabet veya şeker hastalığı, kan şekerini dengeleyen insülin hormonunun görevini yapmaması ile meydana gelir.

Diyabet Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılır. Birinci tip diyabette vücut az miktarda insülin salgılarken, ikinci tip diyabette ise salgılanan insülin yeterince işlem göremez. Öte yandan hamilelikte ortaya çıkan diyabet gibi fazla yaygın olmayan bir tür şeker hastalığı daha vardır. DW Türkçe'nin diyabet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.