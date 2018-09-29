 DİTİB′in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyor | ALMANYA | DW | 30.09.2018

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ALMANYA

DİTİB'in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyor

Erdoğan’ın ziyaretinin ardından DİTİB‘in Türk hükümetiyle ilişkisi ve Alman iç istihbaratı tarafından izlenebileceğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. KRV Başbakanı Laschet DİTİB'den siyaset yapmamasını istedi.

Deutschland Zentralmoschee in Köln (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışının yapılmasının ardından DİTİB'in Alman iç istihbaratınca yakın takibe alınmasıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Claudia Roth

Claudia Roth

Roth: DİTİB Ankara ile yakın

Federal Meclis Başkanı Yardımcısı Claudia Roth, DİTİB'i eleştirdi.Saarbrücker Zeitung'a demeç veren Yeşiller partili politikacı Roth, "Erdoğan'ın Köln'deki DİTİB Camii'nin açılışını yapması yasaklanamaz. Ancak bu durum DİTİB ve Ankara'daki hükümetin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor" dedi.

Roth iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın DİTİB'in izlenip izlenmeyeceği konusunu gündemine almasını doğru bulduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin Laschet ise taz gazetesine yaptığı açıklamada, DİTİB'in "siyaset yapmamasını, yeniden ilahiyat ve manevi destek-danışmanlık hizmetlerine yoğunlaşmasını" talep etti. 

Laschet ve Erdoğan Cumartesi günü görüştü

Laschet ve Erdoğan Cumartesi günü görüştü

Eyalet İçişleri Bakanı'ndan uyarı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul, DİTİB'in izlenmesi konusunda aceleci davranılmaması konusunda uyardı. Reul Welt am Sonntag'a yaptığı açıklamada, "DİTİB'in izlenip izlenmeyeceği, izlenirse bunun nasıl bir biçimde yapılacağı konusunda bir karar verilmiş değil" dedi. Olası bir izleme hâlinde öncelikle hukuki engellerin aşılması gerektiğini ifade eden Reul, "Organizasyonun (DİTİB) izlenmesi konusu titizlikle incelenmek zorunda" diye konuştu.

DİTİB'e bağlı camilerde savaşın övüldüğü etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatan Reul, DİTİB imamlarının bazı vatandaşlar hakkında bilgi toplayarak bu kişileri Türkiye'ye ihbar ettiğine yönelik belirtiler olduğunu da söyledi.

Herbert Reul

Herbert Reul

Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nin resmi açılışını yapmıştı. Köln Belediyesi, DİTİB'in kendilerine sunduğu güvenlik taslağının yetersiz olduğunu belirterek, cami önünde binlerce kişinin katılacağı etkinliğe izin vermemişti. Resmi açılış töreni cami içinde sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılmıştı.

DİTİB iç istihbarat teşkilatının gündeminde

Alman medyasında kısa bir süre önce Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın DİTİB'in izlenmesi konusunu gündemine aldığına dair haberler çıkmıştı. Teşkilat DİTİB'e yönelik bilgilerin yer aldığı bir dosyayı eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatlarına ileterek, Ekim ortasına kadar DİTİB'in izlenmesi konusundaki görüşlerini ve ellerindeki bilgileri federal teşkilata göndermesini istemişti.

Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor. Merkezi Köln’de bulunan DİTİB, resmi kayıtlarda bağımsız bir Alman derneği olarak geçiyor. Ancak DİTİB'in camilerinde görev yapan imamlar Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderiliyor.

dpa,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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