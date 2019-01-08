DİTİB'e Müslüman Kardeşler konusunda eleştiriler artıyor

Müslüman Kardeşler örgütünden temsilcilerin Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen bir konferansa katıldığı iddiasına tepkiler artıyor. Stuttgarter Nachrichten ve Stuttgarter Zeitung gazetelerine konuşan Alman ve Türk kökenli siyasetçi ve yetkililer DİTİB'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Yeşiller’in eski Eş Başkanı milletvekili Cem Özdemir gazetelere verdiği demeçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln Konferansı gibi etkinliklerle "uzun kolunu Avrupa'ya uzattığını" söyledi.

Özdemir "asimilasyon hikayesiyle" Erdoğan'ın korkuları alevlendirdiğini ifade ederek camilerin dua edilen kutsal mekanlar olduğunu hatırlattı. Özdemir " Bu tür kutsal mekanlar yabancı hükümetler tarafından kötüye kullanıldığında Berlin ve Brüksel'de alarm zilleri çalması gerekiyor" dedi.

Cem Özdemir

Almanya Federal Din Özgürlüğü Yetkilisi Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Markus Grübel de gazetelere yaptığı açıklamada "yurt dışından Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik yapılan siyasi tesiri kesin bir şekilde reddettiğini" söyledi.

Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partili Joachim Hermann DİTİB'in Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınmasını ihtimal dışı görmezken, Augsburger Allgemeinen gazetesine verdiği demeçte "DİTİB'in Müslüman Kardeşler'i davet etmesi özellikle korkutucu" diyerek ekledi "Müslüman Kardeşler anayasa ile uzlaşmayan bir duruşu temsil ediyor yani devlet burada çok dikkatli olmak durumunda."

Almanya Türk Toplumu Genel Sekreteri Gökay Sofuoğlu "Ankara'nın etkisine eleştirel yaklaşıyoruz" dedi ve ekledi "Almanya'daki Müslümanlar ve devlet kurumları arasında daha az değil daha fazla diyaloğa ihtiyaç var." Sofuoğlu "DİTİB Almanya'daki hedeflerini daha şeffaf hale getirirse" kuruluşa güvenin gelişebileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Köln’de yayımlanan Kölner-Stadt Anzeiger gazetesinin haberine göre, Müslüman Kardeşler örgütünün ileri gelenleri, Avrupa'da yaşayan Müslümanların geleceğinin ele alındığı ve DİTİB'in Köln'deki Merkez Camii'inde Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenlediği "2. Avrupa Müslümanlar Buluşması"na katıldı.

Habere göre Müslüman Kardeşler üyesi iki radikal İslamcı konferansta görülürken, DİTİB'e göre konferansa 17 ülkeden 100 temsilci katıldı. Alman haber ajansına (dpa) açıklama yapan bir DİTİB sözcüsü, 17 ülkeden 100 kişinin katıldığı bir konferansa iki adet Müslüman Kardeşler örgütü temsilcisinin katılmasının "orantılık" esası içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Köln kentinin içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bir belgeye göre Müslüman Kardeşler örgütü, eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor.

DİTİB, 7 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Almanya'da hakkındaki casusluk suçlamalarıyla zirveye taşınan gerilimi düşürme ve yeni bir başlangıç çağrısı yaptı. 4 Ocak tarihli üyeler toplantısında yeni bir yönetim kurulu seçildiğinin aktarıldığı açıklamada, "gerilimi düşürme ve nesnel konulara geri dönme" hedefine vurgu yapıldı.

KNA/ SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe