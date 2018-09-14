 DİTİB: Erdoğan Köln′de cami açılışına katılacak | ALMANYA | DW | 18.09.2018

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ALMANYA

DİTİB: Erdoğan Köln'de cami açılışına katılacak

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacağını duyurdu.

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii 2017'den bu yanan hizmet veriyor, ancak bugüne kadar resmi açılışı yapılmadı

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii 2017'den bu yanan hizmet veriyor, ancak bugüne kadar resmi açılışı yapılmadı

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Almanya Kürt Toplumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto için Berlin’de planladığı gösterinin polis tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Yasağa gerekçe olarak 3 Ekim kutlamalarına hazırlık gösterildi. (17.09.2018)

Erdoğan’ın DİTİB’e bağlı Köln’deki Merkez Camii’yi ziyaret etmek istediği şeklindeki haberlerine ilişkin olarak DİTİB'den yapılan açıklamada kendilerine ulaşmış bir başvuru bulunmadığı belirtildi. (12.09.2018)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti değerlendirdi. Maas, "Kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor" dedi. (16.09.2018)

28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya devlet ziyareti düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin son gününde Köln’e gideceği kesinleşti. Ancak Erdoğan’ın Köln’deki programının detayları henüz bilinmiyor. (14.09.2018)

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacağını açıkladı. 2017 yılında hizmete açılan caminin resmi açılışının 29 Eylül tarihinde yapılacağı belirtildi.

DİTİB "temel veriler ve ayrıntılı planlama üzerinde henüz çalışılıyor" derken, açılış törenine Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet‘in de katılacağını duyurdu. Ancak bu bilgi Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümet Sözcüsü tarafından teyit edilmedi. Sözcü, "Bu haberi doğrulayamıyoruz. Türk Cumhurbaşkanı'nın Almanya'daki devlet ziyaretine dair elimizde detaylı bilgiler bulunmuyor" dedi.

28 ve 29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Almanya'yı ziyaret edecek Erdoğan'ın iki kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 28 Eylül'de beraber iş yemeği yiyecek ve 29 Eylül'de de ikili görüşme yapılacak. Steinmeier'in ev sahipliğindeki bir resepsiyona katılacak olan Erdoğan, Steinmeier ile de bir araya gelecek.

Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı. 2009 yılında temeli atılan caminin yapımı çeşitli nedenlerle sekteye uğramıştı.

dpa,epd/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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