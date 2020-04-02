 DİTİB: Bu yıl oruç konusunda ihtiyatlı olunmalı | ALMANYA | DW | 09.04.2020

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ALMANYA

DİTİB: Bu yıl oruç konusunda ihtiyatlı olunmalı

DİTİB Genel Sekreteri Atasoy, bu yıl koronavirüs nedeniyle özellikle risk grubunda olan müminlerin oruçtan imtina etmelerini tavsiye ederek gerekirse doktora danışılmasını istedi.

Köln Efrenfeld'de DİTİB'e bağlı Merkez Camii

Köln Efrenfeld'de DİTİB'e bağlı Merkez Camii

Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), yaklaşan Ramazan öncesi Müslümanlara çağrıda bulunarak koronavirüs nedeniyle oruç konusunda ihtiyatlı olunmasını istedi. DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada "hasta olanların her halükarda oruçtan muaf olduklarını" hatırlatarak, "Ancak bu yıl sağlık problemleri bulunmasa da risk grubunda olanlara ve kendilerini yeterince zinde hissetmeyenlere de oruçtan feragat etmelerini öneriyoruz. Sağlık önceliklidir" diye konuştu.

Atasoy, müminlerin oruç konusunda emin olmamaları halinde bir doktora danışmalarını ve doktorun tavsiyelerine uymalarını önerdi. Yaşlılar, kanser hastaları, yüksek tansiyon hastaları koronavirüs için risk grubunda olanlar arasında.

DİTİB Genel Sekreteri ayrıca, "camilerin ancak insanların büyük gruplar haline bir araya gelmelerinde sakınca bulunmadığı yönünde net bir kanı oluşana ve toplanma konusunda yeniden izin verildiğinde toplu ibadete açılacağını" belirterek, bu yıl Müslümanları belki de evlerinde geçirecekleri bir Ramazan ayının beklediğine işaret etti.

DİTİB, 13 Mart’ta "federal hükümet ve yetkili otoritelerin telkinleri" doğrultusunda camilerinde Cuma namazı kılınmayacağını açıklamış, 15 Mart’ta yapılan açıklamada ise "ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir" denilmişti.

DİTİB’e bağlı çok sayıda dernek bu süreçte internet üzerinden vaazlar veriyor ve sosyal medya üzerinden soru-cevap platformları sunuyor.

DW, dpa / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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