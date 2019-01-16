DİTİB Bretten saldırısından Gülen mensuplarını sorumlu tuttu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yönetim Kurulu, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Bretten kasabasında bulunan DİTİB Yeşil Cami’nin yönetim kurulu üyesi Savaş Çelik’e düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Çelik’in 6 Şubat 2019 tarihinde 23:00 sularında iki kişinin saldırısına uğradığı belirtildiği açıklamada, ellerinin kelepçelendiği, tehdit edilerek bıçakla yaralandığı ve bir tabancanın kabzasıyla başına vurulmak suretiyle darp edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kendilerinin Gülen cemaatinden olduğunu söyleyen saldırganlar bazı isimler verip, tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmışlardır" denildi.

DİTİB olayın bütün yönleri ile araştırılarak bir an önce aydınlatılmasını, DİTİB camileri ve yöneticilerinin güvenliği konusunda daha hassas tedbirler alınmasını istedi.

Almanya'da DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların Gülen yapılanması mensupları hakkında Ankara’ya bilgi ilettiği iddiaları gündeme gelmiş, Federal Başsavcılık, DİTİB'e bağlı 19 imam hakkında 2017'de soruşturma başlatmış, ancak daha sonra soruşturma kapatılmıştı. Dönemin DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada casusluk suçlamasını reddederek, "Söz konusu imamların hata yaptığını, bundan dolayı üzüntü duyduklarını" söylemişti.

4 Ocak'ta yeni yönetim kurulunu seçerek Alman kamuoyuna gerilimi düşürme ve yeni bir başlangıç çağrısı yapan DİTİB'in yeni yönetim kurulu başkanı Kazım Türkmen, ana hedeflerinin dini cemaat olarak tanınmak olduğunu ve gelecekte yeniden çocuk ve gençlerin dini eğitimi gibi DİTİB'in ana görevlerine odaklanmak istediklerini söylemişti.

Almanya'da DİTİB'e bağlı yaklaşık 860 cami mevcut. DİTİB'in verilerine göre 200 bine yakın üyesi bulunuyor.

DW / HT, BW

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