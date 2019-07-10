 DİTİB Almanya′da imam yetiştirecek | ALMANYA | DW | 10.07.2019

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ALMANYA

DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek

DİTİB Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Yetiştirilen imamlar Almanya'daki DİTİB camilerinde görev yapacak.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Köln'de bulunan DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili bilgi veren DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile DİTİB Eğitim, Araştırma ve Entegrasyon Birimi Müdürü Şeyda Can, Almanya'da giderek artan din görevlisi gereksinimine yanıt verebilmek için imam eğitimine başlanacağını açıkladılar.

Basın toplantısında konuşan DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu kaydettiler.

Genel Başkan Kazım Türkmen, "Ne kadar çok din görevlisi yetiştirirsek Türkiye'den o kadar az gelecektir" şeklinde konuştu.

DİTİB eleştiriliyor

Almanya'da DİTİB, yoğun şekilde Türk hükümetinin etkisinde olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

DİTİB bünyesinde, tamamen kurumun öz kaynakları ile düzenleneceği belirtilen kursların iki yıl süreceği kaydedildi. İlk iki ay hazırlık olacağı, daha sonra kursiyerlerin camilerde staj ve eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

Eğitim için Dahlem kentinde, kursiyerlerin yatılı olarak eğitim görecekleri okul binası satın alındığı açıklandı. Yılda 70 öğrencinin kurslara kabul edileceği, ağırlıklı olarak Almanca eğitim verileceği ve eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlerin Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde din görevlisi olarak çalışabilecekleri kaydedildi. Kurslara, Almanya'da yetişmiş, ancak Türkiye veya Almanya'da İslam ilahiyatı fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek.

DİTİB'in Almanya'da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Almanya'da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya'da almış olan 120 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye'de görenler oluşturuyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA/TY,SSB

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Araştırma: İmamların hemen hepsi yurt dışından geliyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da görev yapan imamların yüzde 90'ı yurt dışından geliyor. İmamların yarısı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapıyor. (26.03.2019)  

DİTİB'den yeni başlangıç: Almanya'ya aitiz

Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştirilerle gündemden düşmeyen DİTİB, artık temel görevlerine dönmeyi hedeflediğini belirterek önceliğini din dersleri olarak açıkladı. (16.01.2019)  

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