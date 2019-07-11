Dink davası kararı: Tuncel'e 99 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimali nedeniyle dosyaları ayrılan 9 sanıklı davada karar açıklandı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Erhan Tuncel duruşmada hazır bulundu, Yasin Hayal, Ogün Samast, Osman Hayal ve Ersin Yolcu ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Beraat talep ettiler

Sanıkların savunmalarını yaptıkları duruşmada Ogün Samast, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini, etkin pişmanlık yasasından yararlanmayı talep ettiğini söylerken ayrıca örgüt kurma suçundan cezalandırılmasını talep eden savcının mütalaasına katılmadığını bu suçtan beraatini istedi.

Erhan Tuncel ise yardımcı istihbarat elemanı olarak Dink cinayeti bilgisini polise ilettiğini, cinayetin isimlerini verdiği kişiler tarafından işlendiğini, ihbarcı olduğunu, ancak buna rağmen kamu görevlilerini aklamaya çalışmak için, dosyanın sanığı haline getirildiğini aktardı.

Tuncel, azmettirme suçu işlemediğini, suç işleme kastı olmadığını kaydetti, tüm suçlamalardan beraatini talep etti.

Osman Hayal ve Yasin Hayalin müdafi avukatı ise örgüt suçu unsurlarının gerçekleşmediğini belirtti aynı şekilde beraat talep etti.

Dink ailesi avukatı: Irkçı saiklerle işlendi

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise Tuncel'in Hrant cinayetinde etkili biri olduğunu, bu cinayeti azmettirdiğine dikkat çekti, ayrıca cinayetin ırkçı, siyasi saikler ile işlendiğini vurguları. Sanıkların örgüt olarak cezalandırılmasını isteyen avukat, bir örgütün var olduğunu, sanıkların bu yolla Anayasal düzeni ortadan kaldırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Avukat Bakırcıoğlu'nun ardından Tuncel yeniden söz aldı, Dink cinayetini ihbar ettiği için pişman olduğunu söyledi, "Vatan sağ olsun" diye konuştu. 1,5 saatlik aranın ardından mahkemenin kararını hakim Emre Efe Şimşek açıkladı.

Hakim cezaları açıkladı

Osman Hayal ve Salih Hacısalihoğlu için beraat kararı verilirken, Yasin Hayal, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ogün Samast, "silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamasından 3 yıl 9 ay hapis cezası alırken, Samast'ın cezası çocuk olması nedeniyle 2 yıl 6 aya indirildi.

Zeynel Abidin Yavuz, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Tuncay Uzundal, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 15 yıl hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Uzundal hakkında Dink'in öldürülmesine yardım suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

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En ağır ceza Tuncel'e

Erhan Tuncel, Trabzon'daki McDonld's'a bombalı saldırı olayında tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle 6 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 18 yıl, "Mala zarar vermek" suçundan 1 yıl hapis ve 450 TL adli para cezasına ve "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 99 yıl 6 ay hapis ve 450 TL adli para cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.

Hükmün açıklanması ile birlikte Tuncel mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak tutuklandı.

Mahkeme salonundan çıkartılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erhan Tuncel, mahkeme kararının hukuksuz olduğunu iddia etti, "Ergenekon'u çökerttiğini, aynı yapının kendisine bu cezayı verdiğini" söylerken "Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor, bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

Tuncel ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet hiç bir zaman cezasız kalmaz" dedi.13 Haziran'da zaman aşımı kapsamına girmesi ihtimali nedeniyle 9 sanık hakkındaki dosyalar ayrılmıştı. Şimdi dikkatler kamu görevlilerinin yargılandığı ana davaya çevrildi.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

DW,DHA/DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe