Dini radikalleşmeye karşı internet üzerinden yardım eli

Almanya Türk Toplumu (TGD) dini radikalleşme ile mücadele için internet üzerinden danışmanlık hizmeti sağlayan bir proje başlattı. "Emel" adlı proje, radikalleşme eğilimi gösteren kişilerin yakınları ve aile bireylerine online iletişim yoluyla yardım eli uzatmayı hedefliyor.

Projenin amacına ait internet sitesinde yer alan açıklamada radikalleşme ile mücadelede sosyal çevrenin rolüne dikkat çekiliyor. Radikalleşme sinyalleri gösteren bireylerdeki değişikliği ilk fark edecek kişilerin ebeveynler ve aile üyeleri olduğu vurgulanıyor. DW Türkçe'ye konuşan Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da "Özellikle dini nedenlerden dolayı radikalleşen kişilerin veya çocuklarının radikalleştiğini düşünen ailelerin başvurabilecekleri bir danışma şekli olacak" sözleriyle projeyi anlatıyor.

"Kendinize yardım edebilmeniz için yardım" prensibi ile yola çıkılan projede kişiye ve duruma yönelik rehberlik sağlanması hedefleniyor.

E-mail ve canlı sohbet ile danışmanlık

Peki radikalleşme tehdidi altındakilere online yardım eli nasıl uzatılıyor?

Elektronik posta ve canlı sohbet yoluyla danışmanlık yardımın en önemli ayağını oluşturuyor. Bu yöntem ile yardım alanların kimliğinin gizli kalması mümkün oluyor. TGD Genel Başkanı Sofuoğlu, "Kendisini tanıtmadan sorunlarını anlatabilecekleri bir başvuru merkezi olsun diye düşündük. Önümüzdeki aydan itibaren chat yöntemiyle de bunu yapacağız. Chat yöntemi ile sürekli yazışma halinde sorunlarını anlatacaklar" diyor.

Danışmanlık sağlayacak TGD ekibinde pedagojik çalışmaların yanı sıra İslam ve din araştırmaları yürütmüş isimler yer alıyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, "Almanya Türk Toplumu içerisinde bu proje ile ilgilenen gerek teolog olsun, psikologluk, danışmanlık yapan kişiler olsun bize katkı sunacaklar. Bazı konular bizim danışma boyutumuzu aşacağından dolayı federal düzeyde bire bir danışmanlık yapan kurumlarla da tâbi birlikte çalışacağız. Bize başvuran kişiler isterlerse oralara da yönlendireceğiz" diyor.

Bir yıl boyunca desteklenecek

Alman Federal Aile Bakanlığı'nın sürdürdüğü "Demokrasiyi yaşamak!" adı program ve Avrupa Birliği İç Güvenlik Fonu tarafından bir yıl boyunca desteklenecek olan TGD'nin projesine Avrupa'nın her köşesinden ulaşmak mümkün.

Radikalleşme ile mücadelede bire bir görüşmelerin yapıldığı çok sayıda proje olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Buna benzer başka yüz yüze görüşülen projeler var. Ama bu şekilde online danışma şeklinde projeler bu alanda yok. Federal ve Avrupa düzeyinde bu alanda ilk defa denenen bir proje olacak. Bize gelecek sorular Belçika'dan gelebilir, Avusturya'dan da gelebilir" değerlendirmesini yapıyor.

"emel-onlineberatung.org" adresi üzerinden başlatılan online rehberlik hizmeti, ilk aşamada Türkçe, Arapça ve Almanca sağlanacak. İleride Rusça rehberliğin de verilmesi isteniyor. Sofuoğlu, bu alandaki hedeflerini "Bunu dört dilde yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde talep artarsa başka dillerde yapılmasıyla ilgili tabi bunu da göz önünde bulunduracağız" sözleriyle anlatıyor.

DW,epd/ÖA,HT

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