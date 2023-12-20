Dindarlar daha fazla çocuk istiyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre dindarlar dindar olmayanlara kıyasla daha fazla çocuk sahibi olmak istiyor.

Almanya'da Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dindar insanlar dindar olmayanlara göre daha fazla çocuk sahibi olmak istiyor. BiB tarafından Çarşamba günü kuruluşun merkezinin bulunduğu Wiesbaden kentinde yapılan açıklamada, kendilerini dindar olarak nitelendiren 15 yaşındaki kız ve erkeklerin ortalama 2,1 çocuk sahibi olmak istediklerini belirttikleri kaydedildi. Kendilerini inançsız olarak tanımlayan aynı yaş grubundaki gençlerin ise ortalama 1,7 çocuk sahibi olmak istedikleri yönünde görüş bildirdikleri ifade idildi.

BiB'den yapılan açıklamada, çocuk sahibi olma arzusunun büyük ölçüde çocukluk ve ergenlik döneminde oluştuğu, bu nedenle de bu yaşlardaki eğilimin daha sonra gerçekleşecek üreme davranışları için önemli ve belirleyici faktörler olduğu vurgulandı.

Çalışma, Alman Aile Paneli (pairfam) adlı aile araştırma kuruluşunun 2008 yılından itibaren derlediği 14 -46 yaşları arasında 12 bini aşkın kişinin verileri doğrultusunda gerçekleştirildi. Çalışmada, çoğunluğu Protestan ve Katolik mezheplerine bağlı Hıristiyanlar olmak üzere tüm dinlere inananların görüşleri değerlendirildi.

Dindarlarda evlenme istediği daha yüksek

BiB açıklamasında birçok dini inançta üremenin, yaşamın merkezi bir bileşeni olarak görüldüğüne vurgu yapılırken, dindar insanlarda evlenme eğiliminin daha yüksek olduğu, bunun da doğurganlığın artmasında önemli bir faktör teşkil ettiğine işaret edildi.

Ayrıca araştırma sonucunda, yaşamın ilerleyen dönemlerinde insanlarda çocuk sahibi olma isteğinin azalmasına karşın, dindar insanlarda bunun söz konusu olmadığı kaydedildi.

epd/TY,EC

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