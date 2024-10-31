Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

"Cumhurbaşkanına hakaretten" yargılanan Kayserilioğlu'na verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu daha önce bir süre cezaevinde tutulan Kayserilioğlu'nun yeniden hapse girmeyeceği ve beş yıl süreyle kasıtlı bir suç işlememesi halinde davanın düşeceği anlamına geliyor.

Kayserilioğlu aynı röportaj nedeniyle daha önce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, yine hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan Kayserilioğlu, "Sosyal medyanın kapatılmasının kitap yakmaya eş olduğunu düşünüyorum. İfadelerim bir kişiye yönelik değildi. Ağzımdan çıkmayan sözden dolayı cezalandırılamam. Ben diktatör demedim" dedi. "Sözlerim bir kişiye yönelik değildir, hükümeti eleştiri maksatlıdır, oy veren bir vatandaş olarak oy verdiğim veya vermediğim hükümeti eleştiri hakkım bulunmaktadır" diyerek beraatini istedi.

Savunma avukatı Hüseyin Poyraz da "Suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Sanık savunmasında (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı kastetmediğini samimi bir şekilde ifade etmiştir... Savcı mütalaasında Erdoğan'ın adı geçmemesine rağmen cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluştuğu belirtilmiştir. Ceza hukukunda yorum yasağı vardır, mütalaayı kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

Davacı ve savunma makamının dinlenmesinin ardından hakim, Dilruba Kayserilioğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" ve suçun alelen işlenmesi nedeniyle toplam bir yıl iki ay hapis cezası verdi. Ardından sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkisi nedeniyle cezanın süresini 11 ay 20 güne indirilip hükmün açıklanmasına geri bıraktı.

ANKA / MUK,YT

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