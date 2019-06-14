 Dilek Dündar Almanya’da | ALMANYA | DW | 14.06.2019

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ALMANYA

Dilek Dündar Almanya’da

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Türkiye’yi terk ederek Almanya’ya gittiği bildirildi.

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Hakkında devam eden bir yargılama olmamasına rağmen pasaportuna el konulan Dilek Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışına çıktığını duyurdu. Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur" dedi.

Dilek Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Alman haber ajansı dpa, Dündar'ın Salı gününden bu yana Almanya'da bulunduğunu bildirdi.  Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devam ettiğini belirten Dündar, hangi yollarla yurt dışına çıktığı konusunda ise açıklama yapmadı. 

Hakkında devam eden bir soruşturma ve yargılama olmamasına rağmen 2016 yılında pasaportuna el konulan Dilek Dündar dpa'ya yaptığı açıklamada üç yıl boyunca seyahat hakkından mahrum bırakıldığını söyledi. Üç yıldır eşinden ve yurt dışında eğitim gören oğlundan uzak kaldığını belirten Dilek Dündar dpa'ya açıklamasında yurt dışına çıkma kararıyla ilgili olarak "eşine karşı rehin tutulduğunu, bunun üzerine annelik hakkını kullanarak ailesiyle olmak için harekete geçme kararı aldığını" kaydetti.

Gazeteci Can Dündar da sosyal medya hesabından "Nihayet... Kavuştuk" paylaşımında bulundu.

Dilek Dündar, iki buçuk yıldır yurtdışına çıkışına izin verilmemesine, Şubat ayında çektiği bir video ile tepki göstermişti. Videoda hükümeti insan hakları ihlalerinden sorumlu tutan Dilek Dündar, "adalete olan inancı nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını" belirtmiş ve keyfi kararlarla ailesinden uzak tutulanlar adına hukusuzluğa son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

DW/dpa/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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