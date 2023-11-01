Dilan Polat ve Engin Polat'a kara para aklama operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde Dilan-Engin Polat çifti ve bağlantılı kişilere yönelik harekete geçti. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’yı kapsayan operasyon 1 Kasım saat 01:15’te başladı.

Operasyon kapsamında 43 adreste arama yapıldı. Aralarında Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile ailenin muhasebecisi Ahmet Gün’ün bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısının ise 30 olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler önce Emniyet’te sorgulanacak, ardından ise Anadolu Adliyesi’ne çıkarılacak.

200 milyonluk yasadışı para tespiti

Şüphelilerin örgütlü olarak Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre MASAK, tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğunu tespit etti. MASAK raporuna göre bu para, yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildi ve son olarak Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli şirkette toplandı. Bu parayla Polat ailesi çok sayıda araç ve gayrimenkul aldı.

21 şirkete el konulmuştu

Soruşturma kapsamında daha önce de Polat ailesi ve çalışanları dahil 13 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Ayrıca bu kişiler ile 21 şirketin malvarlığına da el konulmuştu. Polat ailesi hakkında yine yasadışı bahis parasını aklama iddiasıyla da araştırma yürütüldüğü öğrenildi. Bu paranın, yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen ve halen cezaevinde bulunan Veysel Şahin’in yakın adamlarından Derkan Başer’e ait olduğu iddiasını gazeteci Murat Ağırel gündeme getirmişti.

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