Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Kamuoyunda lüks yaşamlarıyla gündeme gelen ve "kara para aklamak" ile suçlanan Dilan-Engin Polat çifti ve 10 kişi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çifti ve 10 şüpheli tutuklandı.

Polat çifti dahil toplam 24 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, altı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altı kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Cezaevine gönderildiler

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masumuz" derken, kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" diye konuştu. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Arşiv - Engin Polat ve Dilan Polat Fotoğraf: Anka Haber Ajansi

200 milyonluk yasa dışı para tespiti

DW Türkçe'nin daha önce ulaştığı bilgilere göre MASAK, tasfiye halindeki üç şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğunu tespit etti. MASAK raporuna göre bu para, yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildi ve son olarak Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli şirkette toplandı. Bu parayla Polat ailesi çok sayıda araç ve gayrimenkul aldı.

Şirketlere el konulmuştu

Soruşturma kapsamında daha önce de Polat ailesi ve çalışanları dahil 13 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Ayrıca bu kişiler ile 21 şirketin malvarlığına da el konulmuştu. Polat ailesi hakkında yine yasadışı bahis parasını aklama iddiasıyla da araştırma yürütüldüğü öğrenildi. Bu paranın, yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen ve halen cezaevinde bulunan Veysel Şahin’in yakın adamlarından Derkan Başer’e ait olduğu iddiasını gazeteci Murat Ağırel gündeme getirmişti.

DHA,DW / HT,ET

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