Dilan-Engin Polat dosyasında "yasadışı bahis" ihbarı

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada "yasadışı bahis" iddialarının da araştırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılığa bir ihbar yapıldığı ve söz konusu ihbarda, yasadışı bahis suçlamasıyla cezaevinde olan Veysel Şahin ve sağ kolu Derkan Başer'in sanal bahisten kazandıkları paraların Engin Polat'ın şirketleri üzerinden akladığı suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

İhbarı yapan kişi, bir dönem Veysel Şahin'in şirketlerinde yöneticilik yaptığını iddia etti. Savcılık da yaptığı araştırmalar sonucunda Polat çiftinin Derkan Başer'in bulunduğu Gürcistan'a iki kez gidip geldiğini tespit etti. İddialar ve elde edilen bilgiler sorgu sırasında Polat çiftine soruldu.

Savcılığa yapılan ihbarda neler iddia ediliyor?

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Polat çiftinin şirketleri aracılığıylaaklanan paranın "yasadışı bahis" parası olduğu iddiası araştırılırken İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na önemli bir ihbar geldi. Cezaevinde olan yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'in bir dönem yanında yöneticilik yaptığını söyleyen bir kişi, savcılığa ihbarda bulundu. DW Türkçe'nin adını gizli tuttuğu ihbarcının metninde, Veysel Şahin'in yasadışı bahisten kazandığı paraların Engin Polat'ın şirketleri üzerinden aklandığını öne sürdü.

İhbarda, "Engin Polat'ın aklama yaptığı bahis sitesinin en büyüğü Jasminbet, Pronet altyapısına sahip sitedir. Site, doğrudan yüzde 50 Veysel Şahin'in yüzde 30 Derkan Başer, yüzde 20'si alt yapı sahibi Burak Başel'in. Veysel Şahin, Engin Polat'ı tanımaz. Hapiste olduğu süre (Engin Polat) ortaya çıkmıştır. Engin ve Derkan kankadır. Sana böyle bir iş teklif etsem yapar mısın deyip yavaş yavaş büyümüştür" iddiaları yer aldı.

Derkan Başer'in 6-7 sitesi olduğu belirtilen ihbar mektubunda sistem, "Bet sitesine kredi kartı ile para yatırmak istediğinizde mail order ile Engin'in paravan şirketlerine gider. Para çekilir, Bakırköy'de bir döviz bürosuna teslim edilir. Orada birikir, belli bir limit olduktan sonra Florya sahildeki C. Restoran (Veysel Şahin'in kardeşi M. Şahin'e ait) restoranda toplanır. Orada KKTC, Montenengro, Gürcistan üçgeni halinde dağılır. Talip/Galip (Öztürk) brothers bahis işinden anlamaz, onlar kumarbaz. Derkan ile araları iyi olmasının sebebi Salı gününden Salı gününe ödemeli haftalık kredi kartı sağlaması" şeklinde anlatıldı.

İhbarcı, "futbolda bahis işin tam göbeğinde olduğunu" da iddia etti.

İhbarın ekine, ihbarı yapan kişi ile "Burak" adlı kişi arasında yapılan Whatsapp yazışmaları da delil olarak eklendi. Yazışmalarda, Burak adlı kişi "Derkan Başer'in günde 20-25 milyon TL para akladığını" öne sürdü.

Engin Polat iddiaları reddetti

Engin Polat'a gözaltında olduğu sırada Mali Şube'de bu ihbar da soruldu. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımadığını öne süren Polat, Bakırköy'de veya başka bir semtte bürosu olmadığını, ayrıca döviz bürosu olan bir tanıdığının bulunmadığını da ifade etti.

Engin Polat hakkındaki iddiaları reddediyor Fotoğraf: DHA - Demirören Nachrichten Agentur

Derkan Başer veya Veysel Şahin'i de tanımadığını söyleyen Engin Polat, "Mail Order işi nedir bilmem, bu yolla bir ticari faaliyet yürütmedim. Dijital para yani bitcoin benzeri işler için herkes gibi bir hesap açmıştım ancak cüzi miktarda coin vardır. Paribu'da 120/130 bin TL civarı, Binance 350/400 bin TL civarı vardır. Bunlar 2020 yılında beri durmaktadır, bu hesapları pandemi döneminde evde canım sıkıldığında açmış olduğum hesaplardır. Banka hesap hareketlerinden de bu görülecektir" diyerek kara para aklama iddialarını geri çevirdi.

Ancak ihbarın üzerine araştırmaya giren savcılık, Dilan-Engin Polat çiftinin iki kez Gürcistan'a geçtiğini tespit etti. Dosyaya giren kayıtlara göre, Engin/Dilan Polat 21 Kasım 2019 tarihinde saat 20:07'de Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan çıkış yaptı. Çift, 22 Kasım 2019 tarihinde saat 01:29'da ise Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aynı kapıdan Batum'a bir çıkış kaydı ise 22 Nisan 2023 tarihinde saat 00:46'da oldu. Çiftin yeniden Türkiye'ye girişi ise aynı gün saat 05:30'da oldu. Ayrıca çift, 2 Nisan 2017'de Kıbrıs'a, 3 Ekim 2022'de ise Duabi'ye gittiği tespit edildi.

Sorgusunda bu bilgilerin de kendisine sorulması üzerine ise Engin Polat, bu yurt dışına çıkışlarının tatil amaçlı olduğunu ileri sürdü. Polat, "Artvin giriş çıkışlarım eşim, ben ve iki aile dostum ile Batum'a günü birlik eğlence amaçlı giriş çıkışlardır. Kıbrıs'a ben, eşim ve baldızım Sinem Sıla Doğu ile birlikte iki günlüğüne gittik, kısa süreli tatil amaçlı seyahattir. Kıbrıs seyahati tamamı ile tatil amaçlıdır. Kıbrıs'ta kimse ile bir görüşmem olmadı. 2023 Batum seyahati ile Rize Şube açılışı akabinde arkadaş grubum ile günü birlik gidip gelemeden ibarettir. 03.10.2022 Dubai seyahatim ile Dubai Rixos Premium Dubai'de bir haftalık tatil yapmıştık. Diğerlerinin yurt içi olup olmadığını hatırlamıyorum. Ancak tüm tatiller sosyal medya hesabımdan ve eşimin de instagram hesabından paylaşılmıştır" şeklinde savunma yaptı.

Dilan Polat da ifadesinde "Batum'a eşim ve arkadaşlarımla gezmeye gittik" dedi.

Savcılık kara paranın kaynağını araştırıyor

Savcılık şimdi, Polat çiftinin şirketlerine paravan firmalar üzerinden geldiği iddia edilen milyonlarca TL'nin yasadışı bahis parası olup olmadığını araştırıyor. MASAK'ın raporunda Dilan-Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul'den 250 milyon TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit etmişti. Savcılık, buraya gelen paraların ise paravan şirketlerden sahte faturalarla mal alım-satımı gibi gösterilen paralar olduğunu iddia etmişti.

Polat çifti ile birlikte 14 kişinin tutuklandığı soruşturmada şüphelilere "kara para aklamak", "sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamaları yöneltiliyor.

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