"Diktatör bozuntusu" lafına tazminat davası

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör bozuntusu" ifadesi yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özel 17 Aralık 2020 tarihinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın sözlerine atıfla "Türkiye'yi istediği yöne yönlendiremeyenler varmış; muhalefeti, bizleri kullanarak beşinci kol faaliyeti yapıyorlarmış. Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti" demişti. "Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti diyor" diyen Özel beşinci kol faaliyeti kavramını ilk olarak İspanyol diktatör Franco'nun kullandığını söylemişti.

"Demokrasiyle geleceksin, 18 yıl sonunda İspanyol diktatör Franco'nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun!" diyen Özel "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" ifadelerini kullanmıştı. Özel, "Muhalefete 'beşinci kol' demenin siyasette, demokraside yeri yok" demişti.

Dava dilekçesinde 15 Temmuz'a atıf

Anadolu'nun Ajansı'nın haberine göre Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde Özel'in toplantıda "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu" ileri sürüldü.

"Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak 'diktatör-tek adam' algısı oluşturmak maksadıyla içerde ve dışarda yaygın bir kampanya başlatılmıştır" denilen dilekçede "Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'diktatör-tek adam' algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Dava 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

DW / EC, HS

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