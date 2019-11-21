Die Zeit: İklimi koruyan para tasarrufu yapmış olur

Dünyanın en büyük gölge bankası olarak tanımlanan BlockRock şirketinin başkanı Larry Fink'in büyük firmalara küresel ısınma konusunda daha bilinçli olmaları yönündeki çağrısının ardından şirketin başkan yardımcısı Philipp Hildebrand "iklim risklerinin aynı zamanda yatırım riski" olduğunu söyledi. Die Zeit gazetesindeki yorumda Hildebrand'ın açıklaması ele alınıyor.

"Şirketler de mevsim normallerinin dışında olan hava şartlarından daha sık etkilenecek. Uzun vadede kârlı iş yapmak isteyenlerin iklim risklerini de hesaba katması ve asgari düzeye indirmeye çalışması gerek. Bunun en ucuz yolu ise tedbir almaktan geçiyor. Bugün iklimi koruyan yarın için para tasarrufu yapmış olur. Dünyanın en büyük gölge bankası BlackRock'ın menajerleri açık bir biçimde iklim koruma aktivistleri olarak değil sermaye yatırımcıları olarak düşündüklerini söylüyorlar. Müşterilerinin paralarını öyle kullanmaları gerekiyor ki yarın da bu para orada kalabilsin. Bu bakımdan da güneş paneli işletmecileri kömür santrali işletmecilerine göre daha fazla güvence sunabiliyor."

Çin'de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Neue Osnabrücker Zeitung konuyla ilgili şu yorumu yapıyor:

"Kendi vatandaşları üzerinde denetimi kusursuz hale getirmiş bir ülkede yönetimin doğanın kontrol edilemez olduğunu anlaması gerek. Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı artıyor. Virüsün yayılması 21'inci yüzyılda toplumun ne kadar yaralanabilir olduğuna işaret ediyor. Küresel hareketlilik ve yoğun nüfuslu yerleşim merkezleri yeni tür enfeksiyonların yayılmasında bir katalizör rolü oynuyor. Çokuluslu işbirliğine şüpheyle yaklaşanların Corona vakasında yanıldıkları görülecek, zira tam da bu sayede hastalığın ortaya çıkmasından sadece birkaç hafta sonra buna neyin neden olduğu öğrenildi ve artık virüsü teşhis etmeyi sağlayan bir test var. Görünüşe göre insanlar olarak arada sırada 'eşrefi mahlûk' sıfatına layık olabiliyoruz."

Badische Zeitung virüsle ilgili şu yorumu yapıyor:

"Yeni Corona virüsü, sağlıklı insanlar açısından da ölümcül bir tehlike oluşturan yeni bir Ebola virüsü değil. Yine de dikkat gösterilmesinde yarar var. Salgın hastalıklarla mücadelede virüsün yeri önemli. Uzmanlar, ulusal makamlar ve Dünya Sağlık Örgütü, uygun tedbirleri alabilmek için çabuk bir biçimde en önemli verilere sahip olabilmeli. Yeni Corona virüsünde bu, 17 yıl önce Sars'ın ortaya çıkışında olduğundan daha iyi işlemeli. Bugün uluslararası olarak da salgınlara karşı daha iyi silahlanmış durumdayız."

Yunanistan'ın Sisam, Midilli ve Sakız adalarında yerel yönetimler ile meslek örgütleri sığınmacı kamplarının aşırı dolu olmasına dikkat çekmek için genel grev başlattı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gelişmeyi şu sözlerle yorumluyor.

"Yunan adalarındaki protesto son derece anlaşılır. Avrupa’yı bölen konunun ceremesini ada sakinleri çekiyor. Bir tarafta (bir insan hakkı olduğu için) göçe mümkün olan en az engelin konmasını savunanlar var. Diğer yanda ise göçmenlerin oluşturacağı bir toplum olmayı reddeden ve ülkesini izole etmek isteyenler. Bu çatışma adalarda ve anakarada ilticanın yönetimi konusunda temelden iyileştirmeler sağlamayan Yunan siyasetine de yansıyor. Ancak Avrupa düzeyinde bir iltica politikasına varabilmek için ulusal düzeyde çabalar şart. Avrupa’nın dış sınırında tek bir çeşit iltica süreci hayata geçmeli."

DW / EC, JD

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