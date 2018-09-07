Die Welt: Merkel Maaßen’ın gitmesinden yana

Almanya'da koalisyon ortağı partiler, Chemnitz'de aşırı sağcıların düzenlediği gösterilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilen Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın durumunu görüşmek üzere yarın bir araya geliyor. Die Welt gazetesi bu buluşma öncesinde önemli bir iddiaya yer verdi. Gazete koalisyon çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Angela Merkel'inn Maaßen'ın görevinden alınmasını istediğini ileri sürdü. Gazete Merkel'in geçen hafta sonunda koalisyondan üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptığını ve bu görüşmelerde, Maaßen'ın görevinde kalmasına karşı olduğunun sinyalini verdiğini yazdı.

Die Welt gazetesi Hristiyan Birlik partilerinden politikacılara dayandırarak verdiği haberinde ayrıca Maaßen'ın bu politikacılara, "Seehofer'in bu olayın kendisinin düşüşüne yol açabileceği için kendisinin (Maaßen'ın) gitmek zorunda olduğunu düşündüğünü" söylediği bilgisine yer verildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla Maaßen'ın görevden alınması İçişleri Bakanı Seehofer'in yetkisi dahilinde.

Hans-Georg Maaßen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte

Die Welt gazetesinin Başbakan Merkel'in Maaßen'ın gitmesini istediği yönündeki haberi Hükümet Sözcüsü Martina Fietz'e soruldu. Berlin'de açıklama yapan Fietz, Die Welt gazetesinin konuya ilişkin haberi hakkında "yorum yapmak istemediğini" belirtti.

Koalisyon ortakları buluşuyor

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) üst düzey yetkililer geçen hafta olduğu gibi bu hafta da konuyu görüşmek üzere salı günü Berlin'de bir araya gelecek. Toplantıya CDU lideri Başbakan Merkel, CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve SPD lideri Andrea Nahles de katılacak. Geçen haftaki görüşmede bu konuda somut bir karar alınmamıştı. Maaßen geçen hafta Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan sorumlu meclis komisyonlarında dinlenmişti.

İçişleri Bakanı Seehofer bugüne dek yaptığı açıklamalarda Maaßen'a destek çıkarken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Maaßen'in görevden alınmasını istiyor. SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner Die Welt'e yaptığı açıklamada, parti yönetiminin bu tavrını sürdürdüğünü belirterek, "Başbakan Merkel'in SPD'nin bu konudaki tavrını açıkça paylaşması olumlu bir sinyal" dedi. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da Maaßen'ın görevden alınmasını "gecikmiş bir karar" ve "zaruri" diye nitelendirdi.

Başbakan Merkel geçen Cuma yaptığı açıklamada, "Bir noktayı şimdiden söyleyebilirim: Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın pozisyonunun ne kadar önemli ise koalisyonun alt resmi birimlerden birinin başkanıyla ilgili bir sorun nedeniyle dağılmayacağı da o kadar kesindir" diye konuşmuştu.

Chemnitz'de aşırı sağcılar protesto gösterileri düzenlemişti

Maaßen neden tartışmalı hale geldi?

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Chemnitz'de bir Almanın Suriye ve Iraklı iki zanlı tarafından öldürülmesinin ardından başlayan aşırı sağcıların gösterileriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiriliyor. Maaßen Bild gazetesine yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında aşırı sağcılarca göçmen ve sığınmacılara yönelik "sürek avı" yapılmadığını belirtmişti. Maaßen ayrıca, bu konuda çekilen ve sosyal medyada yayılan videodaki görüntülerin "gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular içermediğini" dile getirmişti. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun "halkın dikkatini Chemnitz'deki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler" olduğunu ifade etmişti. Dresden Savcılığı ise videodaki görüntülerin sahte olduğuna dair bulgu olmadığını açıklamıştı. Maaßen'ın açıklamaları koalisyonda rahatsızlık yaratmıştı.

dpa, rtr / HT, BÖ

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