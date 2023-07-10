  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaKüresel

Welt: Frederiksen NATO Genel Sekreterliği şansını yitirdi

4 saat önce

Alman Die Welt gazetesi, NATO Genel Sekreterliği görevi için adı geçen Danimarka Başbakanı Frederiksen'in, ABD Kongresi'ndeki temaslarının ardından şansını yitirdiğini öne sürdü.

https://p.dw.com/p/4TeOK
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
Mette FrederiksenFotoğraf: Fabian Bimmer/REUTERS

Jens Stoltenberg'ten sonra NATO Genel Sekreterliği görevi için favori aday olarak gösterilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, Haziran ayında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) temaslarının ardından şansını yitirdiği öne sürüldü.

Alman Die Welt gazetesinin ilgili haberini dayandırdığı, ismini vermek istemeyen bazı NATO diplomatları, "Başbakan Frederiksen'in, ABD Kongresi üyeleri ile yaptığı görüşmelerdeki söylemleri ile kendi kendini yarışın dışına ittiğini" dile getirdi. Diplomatlar, söz konusu görüşmelerde Frederiksen'in, "Ukrayna ile ilgili fazlasıyla doğru şeyler söylediğini" ancak "LGBTİ ve iklim koruma konularını da NATO ajandasının en üst sıralarına" çıkarmak istemesinin, özellikle muhafazakar Kongre üyeleri tarafından olumsuz karşılandığını ve Danimarka Başbakanı'na verilen desteğin geri çekildiğini ve aktardı.

Almanya ve Fransa'dan kararı erteleme talebi

Portekiz Başbakanı olan Antonio Luis Santos da Costa
Antonio Luis Santos da CostaFotoğraf: Getty Images/AFP/K. Tribouillard

Gazeteye göre Mette Frederiksen'in kısa süre önce görev süresi bir yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olacağına dair resmi açıklamanın sene sonunda yapılması bekleniyordu. Haberde Almanya ve Fransa’nın geçen haftalarda, NATO Genel Sekreterliği makamının geleceği konusunun, 2024 yılının Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) seçimleri sonrasına bırakılmasını ve böylece bunun gibi üst düzey bir siyasi mevki kararının AB ile yakın koordinasyon içinde alınmasını talep ettiği belirtildi. Gazete, Jens Stoltenberg'in görev süresinin, 31 Temmuz 2024'e kadar değil de, 31 Ekim 2024'e dek uzatılmış olmasını da Almanya ve Fransa'nın bu talebi ile ilişkilendirdi.

Welt gazetesinin haberinde, bugün itibarıyla, Stoltenberg sonrası NATO Genel Sekreterliği görevi için, halihazırda Portekiz Başbakanı olan Antonio Luis Santos da Costa isminin öne çıktığı, ancak herhangi bir karar için "henüz erken" olduğu iddia edildi. Ayrıca ABD yönetiminin de NATO Genel Sekreterliği görevini bir kadının üstlenmesini istediği belirtildi.

AFP / ET,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirsiniz?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei I Erdogan I Bekanntgabe Kabinett

Erdoğan'dan İsveç onayı için AB şartı

Politika8 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Ankara | Ulf Kristersson und Recep Tayyip Erdogan

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta

Politika3 saat önce

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Medya9 Temmuz 2023
Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre8 Temmuz 2023
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika8 Temmuz 2023

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık8 Temmuz 2023
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön