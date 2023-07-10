Welt: Frederiksen NATO Genel Sekreterliği şansını yitirdi

Jens Stoltenberg'ten sonra NATO Genel Sekreterliği görevi için favori aday olarak gösterilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, Haziran ayında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) temaslarının ardından şansını yitirdiği öne sürüldü.

Alman Die Welt gazetesinin ilgili haberini dayandırdığı, ismini vermek istemeyen bazı NATO diplomatları, "Başbakan Frederiksen'in, ABD Kongresi üyeleri ile yaptığı görüşmelerdeki söylemleri ile kendi kendini yarışın dışına ittiğini" dile getirdi. Diplomatlar, söz konusu görüşmelerde Frederiksen'in, "Ukrayna ile ilgili fazlasıyla doğru şeyler söylediğini" ancak "LGBTİ ve iklim koruma konularını da NATO ajandasının en üst sıralarına" çıkarmak istemesinin, özellikle muhafazakar Kongre üyeleri tarafından olumsuz karşılandığını ve Danimarka Başbakanı'na verilen desteğin geri çekildiğini ve aktardı.

Almanya ve Fransa'dan kararı erteleme talebi

Antonio Luis Santos da Costa Fotoğraf: Getty Images/AFP/K. Tribouillard

Gazeteye göre Mette Frederiksen'in kısa süre önce görev süresi bir yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olacağına dair resmi açıklamanın sene sonunda yapılması bekleniyordu. Haberde Almanya ve Fransa’nın geçen haftalarda, NATO Genel Sekreterliği makamının geleceği konusunun, 2024 yılının Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) seçimleri sonrasına bırakılmasını ve böylece bunun gibi üst düzey bir siyasi mevki kararının AB ile yakın koordinasyon içinde alınmasını talep ettiği belirtildi. Gazete, Jens Stoltenberg'in görev süresinin, 31 Temmuz 2024'e kadar değil de, 31 Ekim 2024'e dek uzatılmış olmasını da Almanya ve Fransa'nın bu talebi ile ilişkilendirdi.

Welt gazetesinin haberinde, bugün itibarıyla, Stoltenberg sonrası NATO Genel Sekreterliği görevi için, halihazırda Portekiz Başbakanı olan Antonio Luis Santos da Costa isminin öne çıktığı, ancak herhangi bir karar için "henüz erken" olduğu iddia edildi. Ayrıca ABD yönetiminin de NATO Genel Sekreterliği görevini bir kadının üstlenmesini istediği belirtildi.

AFP / ET,HT

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