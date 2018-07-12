Die Welt: Azmettiriciler nerede?

Süddeutsche Zeitung NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin müebbet hapse mahkûm edilmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor:

"NSU davasında çıkan kararları cesur bulanlar olacaktır. Çünkü Beate Zschäpe cinayetler sırasında olay yerinde değildi ve suç ortağı olmaktan hüküm giydi. Ama kararın olağandışı olduğu söylenemez. Olay yerinde olmayan birinin suça iştirakten mahkûm edilemeyeceğini sanmak saflıktır. Zschäpe seri cinayetler üçlüsünün organizatörüydü. Silahları ve cinayetlerde kullanılan araçları bulan, sahte evrak temin eden ve soygunlarda ele geçirilen ganimeti idare eden o idi. Bütün bunlar suça iştirak değil de nedir?”

Die Welt gazetesi 5 yılda tamamlanabilen NSU davasında alınan kararları şöyle yorumluyor:

"NSU davasına son nokta kondu. Alışılmamış uzunlukta ve son derece pahalı olmasına rağmen normal bir ağır ceza davasıydı. Yüzyılın davası yakıştırmasını hak etmemişti. Davanın konusu soykırım değildi. Münih'te gözü kararmış iki fanatik gençle bir kadının işledikleri on seri cinayetin davası görüldü. Verilen cezaların maktul yakınlarını teselli etmediği görülüyor. Onlar manen tatmin bulmadıkları için hayal kırıklığı içindeler. Başbakan Angela Merkel'in ölçüp biçmeden verdiği söze inanıp, devletin NSU cinayetlerinin perde arkasındakilerden hesap soracağını sanmışlardı. Perde arkasındaki azmettiriciler şimdi nerede? Cinayet kurbanları önce failler, sonra da soruşturmayı yürütenler tarafından siyasete alet edildi.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Almanya'yı sert bir şekilde eleştirmesine şu satırları ayırmış:

"Trump'ın sözlü saldırılarının ardında sadece savunma yükünün paylaşılmasını ve ticari açıkları aramak acaba doğru mu? Amerika kendini kullanılmış hissettiğinden, Trump'ın eleştirilerinde siyasi tutarlılık olduğu söylenebilir. Ancak eleştirilerin ölçüsü kaçmıştır. Bir nebze gerçeklik payı olsa da, dile getiriş şekli eleştirilerin inandırıcılığını alıp götürmüştür. Trump, demokratik Almanya'nın başarı tarihi yazdığını kabullenmiyor. Gümrük tarifeleri olsun, savunma harcamaları ya da Rusya'dan enerji alımı olsun, bütün bu konularda kolaylık gösterip, pragmatik çözümler aranması Beyaz Saray'daki baş popülisti tatmin etmeyecektir. Trump Almanya'ya saldırmak için her zaman bir bahane bulacaktır.”

Handelsblatt gazetesi ABD Başkanı'nın NATO retoriğini şu cümlelerle değerlendiriyor:

"NATO mu? Trump NATO'nun ‘fuzuli' ve Almanya gibi ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeyip parazit gibi devasa Amerikan savunma bütçesine güvenmelerinin ifadesi olduğunu düşünüyor. Şimdi ABD'nin angajmanını ve ittifak sadakatini tartışma konusu yapıp, seçim kampanyasındaki vaatleri doğrultusunda NATO ile hesaplaşıyor. Trump eleştirilerinde tamamen haksız olmasa da, bir zamanların vakur kurumu ABD olmadan canlı cenazeye döner. Batının en büyük rakipleri olan Rusya ve Çin'in devlet başkanları da ABD Başkanı'na müteşekkir kalırlar.”

DW/AG, BÖ

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