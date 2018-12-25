Dicle'deki feribot kazasında ölü sayısı 94'e çıktı

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinde bir feribotun Dicle Nehri'nde batması sonucu ölenlerin sayısının 94'e çıktığı belirtildi. Daha önce kazada 72 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Nevruz kutlamaları nedeniyle kalabalık bir yolcu kafilesini taşıyan feribotun alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu belirtildi. Yetkilerin kazaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, en az 19 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

55 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan feribotun batmasının ardından 55 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kazanın ardından helikopterle kurtarma çalışamaları yapıldı

AFP'ye konuşan güvenlik yetkilileri, feribotun batmasının nedeninin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması olduğunu belirtti. Feribotta 100'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, feribotun batmasının ardından yolcuların imdadına yetişecek yeterli sayıda botun bulunmadığı açıklandı.

Irak Başbakanı Abel Abdül Mehdi kazanın araştırılması için talimat verdi.

Iraklı yetkililer, günler süren yoğun yağış sonrası Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

AFP,rtr/ÖA,JD

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