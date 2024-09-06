DİTİB, Münih, Solingen ve Mannheim saldırılarını kınadı

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da son aylarda Münih, Solingen ve Mannheim'da İslamcı motivasyonla düzenlendiği belirtilen saldırı ve saldırı girişimlerini kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aşırıcı bu iğrenç şiddeti kınıyor ve bu korkunç eylemlerin kurbanlarını anıyoruz" ifadelerine yer verildi. "Her türlü aşırıcılığın" topluma yönelik tehdidinin arttığına işaret edilen açıklamada, bu aşırıcıların "Sivilleri hedef alan vahşi saldırılarını haklı göstermek için insanları, siyaseti ve hatta inancı suistimal ettiği" belirtildi.

"Müslümanlara şüpheyle yaklaşılmasın"

"Geçen haftalarda İslam adına hareket ettiği iddiasıyla yanlış yola sapanlar tarafından düzenlenen bir dizi saldırı gerçekleşti" diyen DİTİB, Müslümanlara şüpheyle yaklaşılmaması konusunda da uyarı bulundu. Açıklamada, "Dini gerekçe gösterilen bu aşırıcılık Müslümanların giderek daha fazla şüphe altında kalmasına yol açıyor. Her türlü şiddet ve nefreti kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Aşırıcıların her yönden toplumumuzdaki birlikteliği zayıflatmaya çalıştığı bir dönem yaşıyoruz" diyen DİTİB, "İnsanlık dışı ideolojilerine yer açmak için dini suistimal etmekten çekinmiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz ve vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantılı olduğu bilinen Köln merkezli DİTİB'e bağlı 960 civarında cami derneği bulunuyor.

Münih'te dün İsrail Başkonsolosluğu ile Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi yakınlarında elinde silah olduğu belirtilen bir şüpheli polis ile girdiği çatışma sonucu öldürülmüştü. Şüphelinin 18 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğunu tespit eden polis, İslamcı motivasyonla bir terör saldırısı planlandığından yola çıkıyor. Solingen'de 23 Ağustos'ta bir festival sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti. 26 yaşındaki Suriyeli zanlının IŞİD üyesi olduğu iddia edilmişti. Mannheim'da da 31 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda Almanya'da yaşayan bir Afgan bir polis memurunu bıçaklayarak öldürmüştü.

KNA, epd/JD, HT

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