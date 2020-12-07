Diş hekimi Alman'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Tatil için geldiği Antalya'da havalimanında yolculardan biriyle tartışırken Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 63 yaşındaki Alman diş hekimi Kristian B. bugün Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, Kristian B.'yi "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 11 ay 20 gün ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakarak Alman turistin tahliyesine karar verdi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Kristian B., 4 Kasım'da Antalya Havalimanı'nda yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanmıştı. Daha sonra hakkında dava açılan Kristian B.'nin yargılandığı duruşmayı Almanya'nın Antalya Konsolosluğu görevlileri de takip etti.

Alman turistin avukatı Ahmet Ünal Ersoy da Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin adli kontrol şartı getirmediğine dikkat çekerek müvekkilinin kısa süre içinde Almanya'ya döneceğini söyledi. Avukatının verdiği bilgilere göre müvekkilinin tutuklanması sebebi Antalya'ya indikten sonra bagaj bandında bir kadınla korona kuralları yüzünden tartışması. Kristian B.'nin kadından sosyal mesafe kurallarına uymasını istediği ve bundan sonra tartışmanın alevlendiği belirtiliyor.

Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Kristian B. ise mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

DHA,dpa/HS,BK

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