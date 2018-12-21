 DHMİ: Yeni havalimanı 3 Mart′ta hizmete girecek | TÜRKİYE | DW | 28.12.2018

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TÜRKİYE

DHMİ: Yeni havalimanı 3 Mart'ta hizmete girecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, törenle açılışı yapılan ancak tamamen hizmete alınması ertelenen İstanbul Havalimanı'nın 3 Mart'ta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

Yeni İstanbul Havalimanı'nın 3 Mart'ta tamamen hizmete gireceği bildirildi. Türk basınında yer alan haberlere göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ilgili kurum ve şirketlere gönderdiği yazıda daha önce 1 Ocak itibariyle tam kapasiteyle operasyonel hale getirilmesi planlanan yeni havalimanındaki gecikmenin nedenleri açıklandı.

Buna göre, Atatürk Havalimanı'ndan taşınma için öngörülen 30-31 Aralık günlerinde hava şartlarının olumsuz tahmin edilmesi, taşınma işleminde kullanılacak 700 aracın henüz tescil edilmemiş olması ve yeni havalimanında görev yapacak emniyet ve gümrük personelinin eğitimlerinin yetersiz olması ertelemenin başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan ve 12 milyar dolara mal edilen İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de törenle açılmıştı. O zamandan beri entegrasyon seferleri devam ederken, havalimanının tam kapasiteyle hizmete girmesi geçen haftalarda ertelenmişti.

İstanbul Havalimanı'nın 3 Mart'ta işler hale gelmesiyle, Atatürk Havalimanının da ticari seferlere kapatılması planlanıyor.

DW,rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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