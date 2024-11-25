DHL'e ait kargo uçağı Litvanya'da düştü

DHL'e ait bir kargo uçağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düştü. Kaza Vilnius Havalimanı'na bir kilometre uzaklıkta meydana geldi. Uçakta bulunan 4 kişilik mürettebattan bir kişi hayatını kaybederken diğer üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

İspanyol Swiftair tarafından işletilen uçağın Almanya'nın Lepzig kentinden havalandığı ve Vilnius Havalimanı'na iniş yapmadan hemen önce düştüğü açıklandı. Litvanya polisi uçağın inişe geçmeye çalıştığını ancak iniş güzergahına girmeyi başaramadığını duyurdu.

Kaza bilgisinin Litvanya acil durum servislerine yerel saat ile saat 5.28'de bildirildiği öğrenildi. Kazanın teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas uçağın şans eseri bir konutun üstüne düşmediğini ve binanın avlusuna çakıldığını belirtti. Kaza sonrası yangın meydana gelirken, binada bulunan 12 kişi tahliye edildi. Uçağın düştüğü bölgede yoğun yerleşim bulunmadığı, tek tek evlerin bulunduğu kaydediliyor.

Litvanya polisi uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Fotoğraf: Petras Malukas/AFP

Litvanya polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Arunas Paulauskas kaza yerindeki delillerin toplandığını belirterek incelemenin bir hafta sürebileceğini ifade etti. Henüz kesin yanıtlara ulaşmak için erken olduğunu belirten Paulauskas, kazanın "büyük ihtimalle teknik bir arızadan ya da insani bir hatadan kaynaklandığını" ifade eti. Paulauskas gazetecilerin sorusu üzerine bir terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını ve araştırdıklarını belirterek "Daha önümüzde yapılacak çok iş var" diye konuştu.

dpa / EC, BK

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