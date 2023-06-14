DHKP-C'nin "Almanya sorumluları" hâkim karşısında

Almanya'da DHKP-C örgütünün Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Özgül E. ile iki bölge sorumlusu "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

Almanya'da "yabancı terör örgütü" olarak kabul edilen ve 1998 yılından beri yasak olan Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'ne (DHKP-C) yönelik son yıllardaki en önemli davalardan biri 14 Haziran Çarşamba günü Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başladı.

58 yaşındaki Türk vatandaşı İhsan C., 42 yaşındaki Türk vatandaşı Özgül E. ve 36 yaşındaki Alman vatandaşı Serkan K. "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk kez hakim karşısında.

İddianamede neler var?

Davanın iddianamesini terör davalarına bakan Federal Başsavcılık Ocak ayı sonunda hazırlayarak mahkemeye sundu. Başsavcılığın iddianamesine göre sanıklardan Özgül E. Ocak 2003'ten bu yana DHKP-C örgütünün üyesi. Örgütün Amsterdam'daki merkez basın bürosunda yöneticilik yapmak, örgüt içi iletişimi ve bilgilerin aktarılmasını sağlamakla suçlanıyor. Sanık E.'nin, örgüt için toplanan paraları teslim aldığı, sahte kimlik belgelerinin ilgili kişilere iletilmesini sağladığı da iddialar arasında. 2014 yılında Almanya'da geliri örgüte aktarılan bir konseri organize ettiği iddia edilen E.'nin 2015 Aralık ayından 2016 Şubat'ına kadar örgüt adına İstanbul'da farklı görevler üstlendiği belirtiliyor. Bu sırada örgüt üyelerinin eğitilmesi, gerilla eğitimi programlarının hazırlanması gibi çalışmalarda yer aldığı iddia ediliyor. E.'nin en geç 2017 Ocak ayından itibaren örgütün "Almanya sorumlusu" görevini üstlendiği, özellikle bağışlar ve haftalık propaganda dergilerinin satışıyla örgüte gelir temin etmede önemli rol üstlendiği bilgisine yer veriliyor. Örgüt üyelerine sahte kimlik temin etmek ve ülkeye giriş-çıkışlarını sağlamakla da suçlanan sanık E.'nin Şubat 2022'ye dek Almanya'da örgütün propaganda etkinliklerinde yer aldığı savunuluyor.

Dava Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülecek Fotoğraf: Rolf Vennenbernddpa/picture alliance

"İki sanık 'Kuzey' ve 'Güney' sorumlusuydu"

58 yaşındaki sanık İhsan C.'nin ise 2015 Eylül'ünden bu yana DHKP-C örgütünün Almanya'nın Frankfurt, Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Münih, Augsburg ve Nürnberg kentlerini kapsayan "Güney Bölgesi Sorumlusu" olarak görev yaptığı iddia ediliyor. C.'nin örgütün Almanya ve Avrupa yöneticilerinden aldığı talimatları kendi altındaki kadrolara ilettiği, bölgesindeki gelişmeler hakkında da üst düzey yöneticilere bilgi verdiği savunuluyor. Ayrıca örgüt için mali kaynak ve örgüt üyeleri için sahte kimlik belgeleri temin etmek, örgüt üyelerine barınmaları için ev bulmakla da suçlanıyor. Bölge sorumlusu görevinden Şubat 2022'de ayrılması sonrasında ise C.'ye örgütün propaganda etkinliklerinde yer alma suçlaması yöneltiliyor.

Davanın üçünca sanığı ise Alman vatandaşı Serkan K. 36 yaşındaki K.'nın 2014 yazından itibaren önce örgütün gençlik komitesi üyeliğini yaptığı, 2015 yazında ise Hamburg, Bremen ve Berlin'in yer aldığı "Kuzey Bölgesi Sorumlusu" görevine getirildiği belirtiliyor. İddianamede K.'nın görevi boyunca örgütün Almanya ve Avrupa yönetici kadrolarının talimatlarını yerine getirdiği ve kontrolü altındaki bölgedeki gelişmeleri yöneticilerine rapor ettiği savunuluyor. Örgüte mali kaynak temin etmenin yanı sıra örgüt üyelerine sahte kimlik temin edilmesi ve örgüt üyelerinin kaçak yollarla ülkeye girip çıkmasına destek olduğu da iddialar arasında. Serkan K.'nın 2018 sonuna dek bölge sorumlusu görevini sürdürdüğü, sonrasında ise örgütün propaganda faaliyetlerinde görev yaptığı bilgisine yer veriliyor.

Federal Başsavcılık, DHKP-C'nin, Türk devletini "silahlı mücadele yoluyla" ortadan kaldırmayı ve "Marksist-Leninist bir rejim" kurmayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Örgütün 1994 yılında kurulmasından bu yana ve yakın tarihte Türkiye'de çok sayıda cinayet işlediği, silahlı ya da bombalı saldırılar düzenlediği belirtiliyor. Başsavcılığa göre birçok kez intihar saldırıları da düzenleyen örgüt Avrupa'yı "arka cephe" olarak terörist faaliyetlerini finanse etmek, örgüt üyesi sağlamak ve eğitmek, silah ve askeri teçhizat temin etmek için kullanıyor.

19 duruşma yapılacak

Üç zanlı geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda Almanya'da gözaltına alınarak tutuklandı. 14 Haziran Çarşamba günü görülmeye başlanan dava için mahkeme toplam 19 duruşma öngördü. Davanın son duruşması 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Alman Ceza Kanunu'nun terör örgütü üyeliğini düzenleyen 129. maddesi bu suçu işleyenlere bir yıldan başlayarak 10 yıla kadar hapis cezası verilebilmesini öngörüyor.

DHKP-C'nin Almanya'daki faaliyetleri

Almanya'da DHKP-C örgütü 6 Ağustos 1998 tarihinden bu yana yasak. Yasaklanma gerekçesi ise Almanya'nın iç güvenliğini tehdit etmesi. Örgüt, Avrupa Birliği'nde (AB) 2002, ABD'de ise 1997 yılından beri terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) son raporuna göre aşırı solcu DHKP-C'nin ülkede yaklaşık 650 üyesi bulunuyor. Raporda 2021 yılında DHKP-C'nin Almanya'da ağırlıklı olarak tutuklularla dayanışma eylemleri düzenlediği belirtildi. Ancak örgütün Almanya'daki yürüyüş, gösteri ya da mitinglere taraftarlarının katılmasını sağlamakta zorluk çektiği tespitinde bulunuldu. 2020 yılında Türkiye'de bazı cezaevlerindeki ölüm oruçlarının kamuoyunda örgütün siyasi propaganda faaliyetlerine desteği artırdığı ancak bu durumun geçici olduğunun görüldüğü tespitine yer verildi.

Raporda DHKP-C'nin 2021'de geleneksel olarak düzenlediği "Yaz ve Aile Kampı"na katılımın 2020 ve 2019 yıllarına oranla azalma kaydettiği belirtilerek, Avrupa genelinden 200 yerine 150 kişinin etkinlikte yer aldığı ifade edildi. 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Güney Fransa'da yapılan etkinlik kapsamında günlük tartışma ve eğitim etkinliklerinde katılımcılara "belirli görüşlerin aşılanmaya" çalışıldığı kaydedildi.

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