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Nacho Sánchez Amor Fotoğraf: European Union 2022 - Source : EP
PolitikaAvrupa

Dezenformasyon yasası: AP’den “keyfi uygulama” uyarısı

19 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, TBMM'den geçen "dezenformasyonla mücadele" yasasındaki muğlak ifadeler ve tanımlanmamış kavramların "keyfi uygulamalara kapı araladığı" ve "otosansürü artıracağı" endişesini dile getirdi.

https://www.dw.com/tr/dezenformasyon-yasas%C4%B1-apden-keyfi-uygulama-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-63447275

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AP'deki AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonunun Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye'nin gündemindeki sosyal medya yasa tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AP yetkilileri, hükümetin "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak nitelendirdiği ve dün TBMM’de kabul edilen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda endişelerini dile getirdi. Sánchez Amor ve Lagodinsky yaptıkları açıklamada, “Bu kanun, bağımsız yazılı basının ardından, çevirimiçi haber sitelerine ve sosyal medya platformlarına da kısıtlamalar getiriyor. 'Dezenformasyon' yayma iddiası nedeniyle karşı karşıya kalınacak hapis cezaları ve diğer yaptırımlar konusunda endişeliyiz. Kanundaki ifadelerin muğlaklığı ve 'dezenformasyon', 'kamu düzeni' gibi tanımlanmamış kavramların uygulamada keyfiliklere kapı aralamasından özel kaygı duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifinin zamanlaması konusunda da endişelerini dile getiren yetkililer, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine işaret ederek muhaliflerin sesinin daha da kısılması ve otosansürün artması yönünde önemli bir tehlike gördüklerini belirtti.

Uluslararası sivil toplumdan ve uluslararası kuruluşlardan yasaya dair yapılan eleştirilere katıldıklarını belirten yetkililer, “İfade özgürlüğüne yönelik böyle bir müdahale ne gereklidir ne de kamu düzenini, ulusal güvenliği ya da kamu sağlığını sağlama yönündeki meşru hedefler için orantılıdır” ifadelerine yer verdi.

DW / AI, BK

 

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