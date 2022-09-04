"Devlet bir karikatürle aşağılanıyorsa zor durumda olmalı"

4 saat önce
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Gazeteci Can Dündar, Leman dergisinin kapağını sosyal medyadan paylaşmasının ardından hakkında başlatılan soruşturmayı "Devlet masum bir karikatürle aşağılanıyorsa zor durumda olmalı" sözleriyle değerlendirdi.
Dündar, Leman dergisinin "Türkiye savcısını arıyor…" başlıklı kapağını sosyal medyada paylaşıp, "Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek" yazmıştı.
Dündar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Can Dündar'ın hakkında açılan soruşturmaya dair değerlendirmesini videoda izleyebilirsiniz.