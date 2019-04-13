Devlet başkanı ordudan, başbakan muhalefetten

Sudan'da yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet partileri arasında saatler süren görüşmelerde karşılıklı tavizlerle ortak bir noktaya varıldı. Konsey üyesi Korgeneral Yaser El Ata görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, başbakanın muhalefet partileri arasından, ülkenin devlet başkanının ise ordu kademesinden seçileceğini açıkladı. El Ata “Özgürlük, adalet ve demokrasi temelinde sivil bir devlet kurmak istiyoruz” dedi. Ancak konseyin daha önce aldığı iktidarın iki yıl içinde sivil bir hükümete devredilmesi kararında bir değişiklik olmadı.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi toplantı sonrası yaptığı açıklamada ulusal istihbarat ve güvenlik servislerinin yeniden yapılandırılacağı sözünü de verdi. Kebbaşi, El Beşir’in partisi Ulusal Kongre Partisi’nin ise geçiş süreci müzakerelerine katılmayacağını açıkladı. Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü, hesap verilebilirliğin artırılacağı, yolsuzluğa karşı tedbirlerin katı bir biçimde güçlendirileceği ve kamu düzeni yasalarının reforme edileceğini de söyledi. Bu maddeler protestocuların talepleri arasında yer alıyordu.

Kebbaşi ayrıca uluslararası toplumun çağrılarını da dikkate alarak halka ekmek, un, yağ ve gaz yardımı yapılacağını da belirtti. Sudan’da El Beşir’in yaklaşık 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestoların temel nedenlerinden biri hayat pahalılığı.

Sudan Profesyoneller Birliği: Yönetim derhal sivillere geçmeli

Askeri Geçiş Konseyi’nin verdiği sözler, Sudan’da tüm kesimler tarafından yeterli görülmüyor. Ülkede haftalardır süren protestoların arkasında olan Sudan Profesyoneller Birliği iktidarın derhal sivil yönetime geçmesini talep ediyor. Birlik ayrıca El Beşir ve Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yöneticilerinin yargı önüne çıkarılmasını istiyor. Binlerce Sudanlı da ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi için oturma eylemi yapmayı sürdürüyor. Şarkılar söyleyen göstericiler, taleplerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyor. Aktivistler gösterilerin sivil yönetime geçiş sağlanana kadar da süreceğini söylüyor. Ordunun bu gruba müdahale edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sudan’da haftalardır süren gösteriler sonrasında perşembe günü Ömer El Beşir askeri darbe sonucunda tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürülmüştü. El Beşir'e yakın isimlerin geçici yönetimde yer almayı sürdürmesine yönelik tepki, Sudan'da iki üst düzey ismin görevi bırakmasına neden olmuştu. Darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi'ndeki koltuğunu General Abdülfettah Burhan'a devretmişti. İstihbarat servisinin başındaki Salah Guş da darbenin ardından görevi bırakan ikinci üst düzey isim olmuştu. Guş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım, savaş suçu suçlamalarıyla hakkında soruşturma açtığı yetkililer arasında yer alıyor.

AFP / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe