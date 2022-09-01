DEVA’dan Taşkesenlioğlu iddialarına yanıt

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bir dönem ABD’de tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın, Sedat Peker’in rüşvet iddialarında adı geçen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun geçmişte Halkbank Genel Müdürlüğüne atanması ile ilişkili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a yönelik iddialarına yanıt verdi.

DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan İdris Şahin, Taşkesenlioğlu’nun Bank Asya ile ilişkisinin 2011 yılında kesildiğini hatırlatarak, bu sürecin ardından yine 2011 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine, 2014 yılında ise Halkbank Genel Müdürlüğüne getirildiğini belirtti. Şahin, "Taşkesenlioğlu, sanki doğrudan Bank Asya’dan getirilmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Ancak 2011’de ilişkisi kesilmiş, 2014’te de Vakıfbank’tan sonra Halkbank’a gelmiştir" dedi.

"Kurul siyasi referansları da dikkate alıyordu"

Atanacak ismin o günün şartları içerisinde BDDK üyeleri ile müsteşarların da bulunduğu bir kurul tarafından kararlaştırıldığını ve atamanın da dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından yapıldığını belirten Şahin, kurulun çalışma şekli ile ilgili de bilgi verdi. Kurulun siyasi referansları da dikkate alarak karar verdiğini kaydeden Şahin, hem kurulun hem de Babacan’ın da o günün şartlarında Taşkesenlioğlu’nun liyakatine ilişkin bir sıkıntı görmediğinin altını çizdi. Şahin, "Sayın Babacan, 2015 yılının 7 Haziran’ı sonrasında Başbakan Yardımcılığını ve Bakanlığı bırakmıştır. Taşkesenlioğlu ise 2017’ye kadar yine Halkbank’ta genel müdür olarak görevine devam etmiştir" dedi.

"Şüpheler, 2017 ve sonrasına ait"

Kamuoyunda oluşan şüphelerin, Taşkesenlioğlu’nun 2017’den sonraki SPK Başkanlığı ve sonrası dönemleri kapsadığını da vurgulayan Şahin, "Bu duyumlara rağmen şimdiki ekonomi yönetimi de sayın cumhurbaşkanı da Taşkesenlioğlu’nu görevde tutmuştur. Buna karşın bunların hiçbirinin sorgulanmayıp, 2014’teki atamanın sorgulanması tam bir cambaza bak cambaza durumudur" ifadesini kullandı. Atamadan sekiz sene sonra, ataması yapılan kişinin "yoldan çıkması" halinde buna yapabilecekleri bir şeylerinin olmadığını da ifade eden Şahin, Hakan Atilla için de, "Taşkesenlioğlu'nun genel müdürlük yapamayacağı kanaati var idiyse onurlu bir vatandaş olarak bu kişinin altında çalışmayı arzu etmez ve istifa edebilirdi" ifadesini kullandı.

Hakan Atilla Fotoğraf: picture-alliance/AA/O. Coban

Hakan Atilla ne demişti?

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hakan Atilla, Sedat Peker’in rüşvet iddialarında adı geçen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Halkbank yönetimine atanmasına ilişkin olarak, "Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Belki kendisini atayan imzayı atan Ali Babacan biliyordur" demişti. Atilla aynı zamanda Taşkesenlioğlu’nun Bank Asya’dan Halkbank’a getirildiğini belirterek Babacan’a bu konuda bir açıklama yapma çağrısında bulunmuştu.