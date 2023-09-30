DEVA yerel seçimlere kendi adı ve adaylarıyla girecek

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldığını açıkladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara'da düzenlenen Tüzük Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" dedi. Kararın geniş istişareler sonucunda alındığını da söyleyen Babacan, adaylarını çok hızlı şekilde belirleyip kampanyaya bir an önce başlanacağını belirtti. "1 Ekim sabahından itibaren durmak yok. Önümüzdeki haftalarda bir yandan ilçe ve il kongrelerimizle teşkilatımızı güçlendirirken, bir yandan da DEVA belediyeciliğinin temellerini de hep beraber atacağız" diye konuştu.

DEVA Genel Başkanı Millet İttifakı'nı savundu, kimi ittifak partisi üyesini eleştirdi. Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Millet İttifakı'nı savundu

DEVA Genel Başkanı, konuşmasında Mayıs ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine muhalefet partileri olarak oluşturdukları altılı masa olarak girmelerini ve Millet İttifakı'nı da savundu. Babacan, "Biz tarihin doğru tarafında yer aldık, demokrasiden, hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden yana taraf olduk. Altılı Masa birlikteliğinin başladığı ilk günden 28 Mayıs seçim gününe kadar yaptığımız tüm çalışmalar tarihin bizim üzerimize yüklediği bir sorumluluktu" diye vurguladı. Hazineden tek bir kuruş yardım almadan mücadele ettiklerini de hatırlatan Babacan, "Başaramadık, vatandaşlarımızın çoğunun onayını alamadık. İttifak ruhunu anlamadılar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız Millet İttifakı'nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı" derken kimi ittifak ortağını da eleştirdiği dikkat çekti.

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup seçmeni aşağılayanlara, 'muhafazakardan demokrat olmaz' diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi. Vatandaşlarımız bizim her satırına inanarak yazdığımız ortak taahhütlerin dışına çıkan ittifak içindeki muhataplarıyla ekran önünde kavga eden insanlara gönül rahatlıyla oy vermedi, veremedi. İttifak doğruydu, yanlış olan ittifak ruhunu anlamayanların yaptığıydı."

Seçim sonrası muhalefetin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da itiraf eden Babacan, o nedenle bugün işlerinin daha da zor olduğunu savundu ve kendilerinin "demokrasiyi bir müsabaka gibi görenlerden, iktidarın nimetini paylaşma yarışı sananlardan" olmadığını kaydetti.

14 Mayıs'ta düzenlenen milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, DEVA Partisi altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı bileşeni olarak katılmış, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterdiği adaylarından 15'ini Türkiye Büyük Millet Mecisi'ne göndermeyi başarmıştı.

ANKA / ETO, JD