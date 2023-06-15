Deva kurucusu Gürcan'a 5 yıl hapis cezası

Ankara'da "siyasal ve askeri casusluk" suçlaması ile geçtiğimiz yılın Kasım ayında tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Gürcan hakkında "casusluk" ve "gizli belgeleri açıklama" suçlarından baraat kararları verirken, "gizli bilgileri temin etme" suçunu işlediğine hükmetti.

Yapılan açıklamada Gürcan'ın, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı" kaydedildi.

Gürcan, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan ise beraat etti.

İddianamede, Gürcan'ın, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

"Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Hükümle Gürcan'ın hakkında haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.

İddianamede ne deniliyordu?

İddianamede, Gürcan'ın gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet görevlileriyle paylaştığının tespit edildiği belirtilerek 35 yıl ve müebbet hapis talep edilmişti.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla 29 Kasım'da Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle bazı bilgiler paylaştığını öne sürmüş, söz konusu bilgilerin devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilmişti, Teknik ve fiziki takip ile de Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, bu takiplere ilişkin elde edilen görsellere de yer verildi.

Gürcan suçlamaları kabul etmedi

İddianamede, Metin Gürcan'ın ifadesine de yer verildi. Gürcan, ifadesinde casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeostratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi. Gürcan, ayrıca uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.

DW/TY,ETO

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