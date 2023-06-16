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DEVA, Gelecek ve Saadet'ten ortak grup kurma çalışması

2 saat önce

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM'de ortak grup oluşturma konusunu görüştü.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonuFotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup oluşturma konusunu görüştü.

DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada "Genel Başkanımız Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, seçim sonuçlarını değerlendirmişler, TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal alandaki iş birliği modaliteleri konusunda istişarelerde bulunmuşlardır" denildi. Görüşülen hususların partilerin yetkili organlarında değerlendirileceği kaydedildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ve Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından da hemen hemen aynı ifadelerin yer aldığı açıklamalar yapıldı.

Üç partinin toplam milletvekili sayısı 35

Millet İttifakı içinde yer alan üç parti, 14 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden katılmıştı. DEVA Partisi'nin mecliste 15, Saadet Partisi'nin 10, Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de en az 20 milletvekili bulunan bir siyasi parti, grup oluşturabiliyor. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü, yasama ve denetim faaliyetlerinde milletvekilleri dışında siyasi partileri değil siyasi parti gruplarını muhatap alıyor. Gruplar, Başkanlık Divanı'nda ve komisyonlarda üye sayısı oranlarına göre temsil ediliyor ve meclis faaliyetlerine güçleri oranında katılıyorlar. Şu anda mecliste grubu bulunan siyasi partiler Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi.

ANKA, DW / EC, CÖ

 

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