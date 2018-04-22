 Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı | YAŞAM | DW | 05.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı

Japonya’da dev ton balığı açık artırmayla yaklaşık 3 milyon 100 bin dolara satıldı. Balığı kendisine "Ton Balığı Kralı" adını veren suşi restoran zinciri sahibi bir Japon aldı.

Japan Versteigerung Rekord-Thunfisch (picture-alliance/AP Photo/Yomiuri Shimbun/R. Morija)

Japonya'nın Toyosu balık pazarında düzenlenen açık artırmada 278 kilogram ağırlığındaki bir ton balığı 333 milyon 600 bin yen (yaklaşık 3 milyon 100 bin dolar) karşılığında satıldı. Dev balığın Japonya'yı oluşturan adaların en büyüğü olan Honşu kıyılarında tutulduğu belirtiliyor.

Balığı Sushi Zanmai restoranlar zincirinin sahibi olan ve kendisine Tuna King (Ton Balığı Kralı) adını veren Kiyoşi Kimura satın aldı. "İyi bir ton balığı aldım" diyen Kimura "Fiyat en başta düşündüğümden yüksekti ama umarım müşterilerimiz bu şahane ton balığını yiyecektir" diye konuştu.

Kimura 2013 yılında Tsukiji'de düzenlenen bir balık mezadında da yaklaşık 155 milyon yen ödeyerek şimdiye kadar bir ton balığına en çok para veren kişi olmuştu.

Toyosu ünlü Tsukiji balık pazarının 83 yıllık faaliyetin ardından kapanması üzerine ekim ayında faaliyete geçmişti. Japonya'nın başlıca turistik çekim merkezleri arasında olan Tsukiji, suşi şeflerinin de başlıca uğrak yerleri arasındaydı.

Video izle 00:20
Şimdi canlı
00:20 dk

Dev ton balığı 3 milyon dolara satıldı

AFP, AP, dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ton balığına servet ödedi

Tokyo'daki balık pazarında düzenlenen açık artırmada, 200 kilo ağırlığında bir ton balığı 108 bin 500 euroya sahibini buldu. (05.01.2016)  

Balıkla gelen refah

Kuzey Atlantik'te yer alan Faroe Adaları 50 bin nüfusuyla küçücük bir ülke. En önemli geçim kaynağı balıkçılık olan ülke yıllık yüzbin ton ürün işleyip, satıyor. (07.08.2015)  

Balıkların da duyguları var

Balıklar uzun süre düşünülenin aksine yas tutan ve fedakarlık yapan karmaşık yapıya sahip hayvanlar. Hayvanlar aleminin belki de en yanlış anlaşılan türleri için ufak bir su altı yolculuğa hazır mısınız? (30.08.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Dev ton balığı 3 milyon dolara satıldı  

Benzer içerik

Mexiko Präsident Enrique Pena Nieto

AB ve Meksika ticaret anlaşmasını güncelliyor 22.04.2018

Avrupa Birliği ve Meksika, taraflar arasında yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için anlaştı. Bu hamle, Trump'ın korumacı ticaret önlemlerine karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Screenshot Patriot Act with Hasan Minhaj (YouTube/Patriot Act)

Netflix ve sansür: İnternet platformlarının ikilemi

Netflix’in Patriot Act dizisinin bir bölümünü Suudi Arabistan'da yayından kaldırması tepki çekti. Olay Netflix benzeri platformların yasalar, değerler ve ticari çıkarlar arasında kaldığını ortaya koydu. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 